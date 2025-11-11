全球郵輪市場 陸貢獻逾半亞洲增量

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

《2025中國郵輪產業發展報告》9日在「2025@@@上海郵輪經濟發展@@@論壇」上發布。該報告調查2024年至2025年全球及中國郵輪產業數據指出，全球郵輪市場V形反彈，中國市場貢獻超半數亞洲增量，中國本土品牌市場占有率飆升至40%。 　　

中新社報導，中國交通運輸協會郵輪遊艇分會常務副會長兼秘書長鄭煒航透露，今年1月至9月，中國郵輪總接待量376航次，其中絕大部分為母港航次，接待郵輪旅客同比增長2成以上。　

上海工程技術大學管理學院副院長、上海國際郵輪經濟研究中心副主任葉欣梁在解讀《2025中國郵輪產業發展報告》時表示，中國郵輪業正經歷從規模復甦到高質量發展的關鍵期，2025年正是中國郵輪業承前啟後的轉折點。

皇家加勒比集團總裁兼首席執行官傑森·利伯蒂表示：「隨著消費需求不斷釋放，中國郵輪市場迎來嶄新的篇章，行業發展動能不斷積累。上海、天津、廣州等母港現代化升級步伐加快，簽證和港口通關便利化政策的紅利也持續釋放，這些積極信號構成了中國郵輪業前行的強勁東風，讓我們對行業前景充滿信心」。

MSC地中海郵輪首席執行官加尼·奧諾拉多稱：「今年，中國郵輪市場在政策和全產業鏈的共同推動下展現出強勁的發展態勢，相信這一勢頭將進一步延續。我們將持續加碼在中國市場的投資和部署，包括延長中國母港航季，以滿足中國遊客高漲的節假日出行需求」。

