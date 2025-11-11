進博會大單頻傳 中企成交額創高

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第八屆中國國際進口博覽會上，中國企業不斷刷新進博會採購成交額。圖為進博會服務貿易展區。（新華社）
第八屆中國國際進口博覽會上，中國企業不斷刷新進博會採購成交額。圖為進博會服務貿易展區。（新華社）

「28億元人民幣」、「超百億元人民幣」、「12.11億美元」、「超20億美元」…第八屆中國國際進口博覽會上，中國企業不斷刷新進博會採購成交額。 　　

中新社報導，作為全勤生，上海振華重工集團本屆進博會簽約金額達28億元人民幣，創歷史新高。截至目前，該企業通過進博會平台累計採購簽約金額170多億元人民幣，成功與100餘家海外優質供應商建立並鞏固了長期緊密的合作關係，構建起覆蓋全球的供應鏈網絡。

「我們簽訂的每一份訂單，不僅串聯起全球生產者的辛勤耕耘，更承載著國內消費者對品質生活的期待與追求」。中糧集團副總經理慶立軍表示。在本屆進博會上，中糧集團帶領旗下專業化公司與全球合作夥伴進行集中簽約，採購優質農糧產品和特色食品，簽約總額超過百億元人民幣。 　　

在本屆進博會上，南航集團交易分團簽約金額超20億美元，創近6年新高；中國東航集中簽署19份採購協議，總金額達12.11億美元；上海機場集團共與荷蘭范德蘭德、瑞士迅達電梯、日本日立電梯、三菱電梯4家全球廠商簽署進口採購協議，簽約總金額超2.6億美元。　

對於企業而言，這裡不僅是「買貨場」，更是技術對接的「連接器」，是他們提升開放水平的重要平台。 7日，中國中煤能源集團旗下核心企業中煤平朔集團有限公司與米其林（中國）投資有限公司正式簽署2026年巨型輪胎採購框架協議，再度攜手推進中國礦業的綠色低碳發展進程。 　　

中國中煤平朔集團有限公司黨委副書記、總經理趙忠證表示：「期待米其林發揮技術優勢，將輪胎數據化管理與我們智能化礦山建設深度融合，探索提升輪胎能效的創新路徑。我們也將敞開大門，為米其林礦用輪胎提供測試，共同研發適配礦山的解決方案，讓安全、高效與低碳環保實現共贏」。

8日，南京鴻照公司與德國展商賀利氏簽約加深合作。賀利氏相關業務負責人吳峻表示，未來，雙方將以光電子創新技術為引領、合作共贏為宗旨，攜手促進中國光纖光電、AI、大數據等產業的融合和高質量發展。

