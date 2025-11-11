快訊

國星宇航搶進太空算力

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸企業進軍太空算力戰場，國星宇航近期宣稱已進入實際營運階段，該公司專注於「太空計算衛星星座」建設，相關產業鏈有望爆發。

國星宇航「星算」計畫已於2025年5月14日在酒泉成功發射首發星座，一箭12星組網形成全球首個在軌太空計算中心，總算力達5POPS（每秒千億次操作）。並已向國際電聯申請2,800顆衛星的軌道與頻率資源，鎖定未來算力布局空間。這也是中國「三體計算星座」的首次發射。該星座由之江實驗室帶頭，計劃在2025年完成超過50顆星布局，2030年左右達成1,000顆星規模，建成後總算力達1,000P（每秒千萬億次操作），可形成有效太空計算基礎設施支撐。

中國科學院上海技術物理研究所研究員、國科大杭州高等研究院院長王建宇日前在2025世界互聯網大會上透露，他與國星宇航正謀劃後續布局，計劃2026年上半年再發射12顆衛星，算力指標將大幅提升。

大陸商業航天企業已有500多家，2024年頭部企業估值逆勢增長13.7%，但在發射成本、衛星規模等方面與美國仍有差距。

華西證券認為，太空算力「低成本廣資源大空間」的特點為商業航天找到一個穩定長期的盈利模式。當前正處於「天感地算」向「天數天算」過渡階段。

