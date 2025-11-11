陸廠 SSD 市場優勢 市占逐步提升
據市場調研機構TrendForce報告，2024年全球通路固態硬碟（SSD）市占率排名上，美企金士頓憑藉廣泛的通路布局與品牌影響力，以36%的市占穩居首位。台廠威剛（3260）則以13%的市占排名第二。而大陸廠商緊追在後，陸廠雷克沙位列第三，市占率增至11%，主要增長動力來自在大陸市場及全球零售通路的持續擴張。顯示陸廠市占依憑其內部市場優勢逐步提升中。
TrendForce發布2024年SSD模組廠商排名。該排名基於各廠商在通路市場的自有品牌SSD出貨數據，不包括具備NAND閃存自主製造能力的原廠。
報告顯示，2024年全球通路固態硬碟出貨量約為1.01億塊，年減14%。值得注意的是，市占前十大廠商中，大陸廠商便占據五家，台廠則是三家，美企兩家。
四至七名皆為大陸廠商，金泰克與佰維分居第四、第五位，兩者均受益於國內市場穩定需求，持續推進國際化布局；七彩虹排名第六，競爭力來源於在主控晶片與NAND閃存方案上內部整合與優化能力，保持了產品高性價比優勢;深圳市時創意電子憑藉在中國零售通路滲透率提升，位居第七。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言