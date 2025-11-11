快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

陸廠 SSD 市場優勢 市占逐步提升

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

據市場調研機構TrendForce報告，2024年全球通路固態硬碟（SSD）市占率排名上，美企金士頓憑藉廣泛的通路布局與品牌影響力，以36%的市占穩居首位。台廠威剛（3260）則以13%的市占排名第二。而大陸廠商緊追在後，陸廠雷克沙位列第三，市占率增至11%，主要增長動力來自在大陸市場及全球零售通路的持續擴張。顯示陸廠市占依憑其內部市場優勢逐步提升中。

TrendForce發布2024年SSD模組廠商排名。該排名基於各廠商在通路市場的自有品牌SSD出貨數據，不包括具備NAND閃存自主製造能力的原廠。

報告顯示，2024年全球通路固態硬碟出貨量約為1.01億塊，年減14%。值得注意的是，市占前十大廠商中，大陸廠商便占據五家，台廠則是三家，美企兩家。

四至七名皆為大陸廠商，金泰克與佰維分居第四、第五位，兩者均受益於國內市場穩定需求，持續推進國際化布局；七彩虹排名第六，競爭力來源於在主控晶片與NAND閃存方案上內部整合與優化能力，保持了產品高性價比優勢;深圳市時創意電子憑藉在中國零售通路滲透率提升，位居第七。

市占率 品牌

延伸閱讀

新機帶動需求回溫 TrendForce：第3季全球智慧手機面板出貨季增8.1%

創見：記憶體缺貨30年來最嚴重 11月Flash漲價5成

進博會美國食品農業館開幕 上海美商會長談美企在陸「3挑戰」

SK海力士儲存方案革新 群聯搶商機

相關新聞

大陸黃金消費下滑 前三季減少近8%…人行連11月增持

國際金價高檔震盪，中國黃金協會昨（10）日發布數據顯示，今年前三季，大陸黃金消費量682.7噸，年減7.9%。其中，黃金...

陸面板全球市占 站穩七成…京東方、華星光電等年增7.9%

市調機構洛圖科技最新發布液晶TV面板市場報告顯示，第3季大陸四家面板廠的合併市占率為74%，年增、季增分別提升7.9和1...

曾被炒到比黃金貴 「神藥」片仔癀20年超級泡沫之路

鑽石、藏獒、燃油車、普洱茶、冬蟲夏草，這些東西有什麼共同點？答案是：隨著中國經濟降溫，價格都崩了。事實上，過去幾年在中國市場價格出現大幅回檔的商品遠不止這些，曾被稱為「藥中茅台」、「神藥」的「片仔癀」，市價也從數年前一粒喊到人民幣1600元（約合新台幣6880元），跌至現在不到人民幣590元，比官方定價人民幣760元還低。 在中國連藥都能被當成投資商品來炒作，片仔癀價格在過去20年的瘋漲和今天的神話破滅，也折射出中國經濟的高度投機性......※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

進博會大單頻傳 中企成交額創高

「28億元人民幣」、「超百億元人民幣」、「12.11億美元」、「超20億美元」…第八屆中國國際進口博覽會上，中國企業不斷...

全球郵輪市場 陸貢獻逾半亞洲增量

《2025中國郵輪產業發展報告》9日在「2025上海郵輪經濟發展論壇」上發布。該報告調查2024年至2025年全球及中國...

烏鎮峰會 AI成吸睛亮點

2025年世界互聯網大會烏鎮峰會9日在浙江烏鎮閉幕。今年的烏鎮峰會實現多個「最」，包括參與國家數量歷年最多、參展企業規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。