大陸碳酸鋰期貨價 逼近今年高點 鋰電池重要原料供貨緊俏

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
碳酸鋰期貨逼近今年最高價，主因儲能電池及動力電池需求大增。圖為寧德時代的神行動力電池。（新華社）
大陸碳酸鋰期貨近來持續上漲，截至昨（10）日收盤，碳酸鋰期貨（ICM）漲7%，報人民幣8萬7,240元/噸，一舉突破10月30日高點（最高人民幣8萬4,940元/噸），逼近今年最高價，帶動相關企業鋰礦板塊上漲。多家機構研報顯示，此輪上漲主要受大陸碳酸鋰供需兩端因素影響。

科創板日報，海證期貨分析，碳酸鋰是鋰電池重要原料，近期儲能電芯產能滿載，其中獨立儲能貢獻顯著增量。主要原因是《新型儲能規模化建設專項行動方案（2025至2027年）》設置裝機目標大增，也為儲能需求提供積極引導。海外市場在補貼政策激勵下亦有增量釋放。新能源車產銷旺季帶動動力電池備貨，明年購置稅恢復減半徵收預期可能提前釋放需求，第4季新能源汽車市場維持高景氣度。

東亞期貨最新研究報告指出，10月碳酸鋰總供應預估11萬2,060噸，總需求12萬4,642噸，供需差距為1萬2,582噸；11月預估總供應11萬1,880噸，總需求12萬8,725噸，缺口擴大至1萬6,845噸，顯示供需矛盾仍在擴大。

供應端方面，宜春市目前八家鋰礦企業已全部提交礦種變更儲量核實報告，預估江西省礦山減停產概率較低。江西省自然資源廳公示宜豐縣梘下窩礦採礦權出讓收益評估報告，公示期10個工作日，估年內復產概率較小，打消市場對供應增加擔憂。至於庫存，碳酸鋰庫存持續大幅去化。SMM數據顯示，截至6日，碳酸鋰樣本周度庫存12.4萬噸，較10月30日減少3,405噸。

海證期貨研判，今年底前碳酸鋰仍或延續需求旺盛格局，11月單月供不應求，供需偏緊。華西證券指出，受明年購置稅減半政策預期影響，部分需求提前釋放，重卡、客車及輕卡電動化項目集中排產，帶動電池訂單增長，短期碳酸鋰價格料保持偏強運行。

