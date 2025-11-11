快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

聽新聞
0:00 / 0:00

陸面板全球市占 站穩七成…京東方、華星光電等年增7.9%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
市調機構洛圖科技發布液晶TV面板市場報告顯示，第3季中國大陸四家面板廠合併市占率為74%。 （中新社）
市調機構洛圖科技發布液晶TV面板市場報告顯示，第3季中國大陸四家面板廠合併市占率為74%。 （中新社）

市調機構洛圖科技最新發布液晶TV面板市場報告顯示，第3季大陸四家面板廠的合併市占率為74%，年增、季增分別提升7.9和1.9個百分點。台灣面板廠群創（3481）和友達（2409）合併市占率為21.2%，年增、季增分別下降了0.5和2.6個百分點。整體而言，全球的面板出貨量將進一步向大陸聚集。

報告顯示，日韓系面板廠從今年第2季起，僅剩下夏普的一條廣州G10.5產線，第3季市占率僅4.9%，較2024年同期的12.2%大幅下降了7.4個百分點；反觀大陸面板廠的市占率自今年第2季起已經穩定在七成之上，向後看有望超過75%。

報告稱，第3季儘管全球電視終端市場的景氣度未明顯恢復，但整機廠商的面板庫存在經過第2季砍單和銷售後，已經顯著消化。第3季大陸國內外市場迎來促銷旺季，也是全年市占爭奪關鍵階段，因此，TCL、海信、三星等電視大廠大幅增加第3季採購訂單，拉貨也相對積極。

從廠商排名來看，全球液晶電視面板行業的頭部陣營（指年出貨約5,000萬片）中，排名第一的仍然是京東方，今年第3季的出貨量約為1,754萬片，年增15.2%，季增10.2%，市占率為27.7%；排名第二為上半年起跨入頭部陣營的華星光電，第3季出貨約為1,567萬片，年增32.2%，增幅居全行業第一，季增12.6%，市占率為24.7%。而推動其進入頭部陣營主因在於原LGD的廣州LCD工廠從第2季起業績納入華星光電。

排名三到五名分別為：大陸面板廠惠科市占率為16.3%；群創出貨量約890萬片，市占率為14.0%；友達出貨量約為450萬片，市占率為7.1%。

展望後市，洛圖科技預測，大陸電視市場第4季出貨量年增率會繼續下滑，且由於大陸國補政策效應減弱，市場降幅較第3季將進一步擴大，預計降幅達到15%以上；零售市場表現很大機率錄得20%以上的跌幅。

市占率 廣州 庫存

延伸閱讀

中美航運休兵 陸商務部：共護國際航運公平競爭

國民黨新人事案 大陸事務部主任由張雅屏兼任

無人出駕駛計程車Robotaxi 深圳、廣州正式營運

蕭美琴赴歐演說 府：面對大陸打壓仍能克服

相關新聞

大陸黃金消費下滑 前三季減少近8%…人行連11月增持

國際金價高檔震盪，中國黃金協會昨（10）日發布數據顯示，今年前三季，大陸黃金消費量682.7噸，年減7.9%。其中，黃金...

陸面板全球市占 站穩七成…京東方、華星光電等年增7.9%

市調機構洛圖科技最新發布液晶TV面板市場報告顯示，第3季大陸四家面板廠的合併市占率為74%，年增、季增分別提升7.9和1...

曾被炒到比黃金貴 「神藥」片仔癀20年超級泡沫之路

鑽石、藏獒、燃油車、普洱茶、冬蟲夏草，這些東西有什麼共同點？答案是：隨著中國經濟降溫，價格都崩了。事實上，過去幾年在中國市場價格出現大幅回檔的商品遠不止這些，曾被稱為「藥中茅台」、「神藥」的「片仔癀」，市價也從數年前一粒喊到人民幣1600元（約合新台幣6880元），跌至現在不到人民幣590元，比官方定價人民幣760元還低。 在中國連藥都能被當成投資商品來炒作，片仔癀價格在過去20年的瘋漲和今天的神話破滅，也折射出中國經濟的高度投機性......※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

進博會大單頻傳 中企成交額創高

「28億元人民幣」、「超百億元人民幣」、「12.11億美元」、「超20億美元」…第八屆中國國際進口博覽會上，中國企業不斷...

全球郵輪市場 陸貢獻逾半亞洲增量

《2025中國郵輪產業發展報告》9日在「2025上海郵輪經濟發展論壇」上發布。該報告調查2024年至2025年全球及中國...

烏鎮峰會 AI成吸睛亮點

2025年世界互聯網大會烏鎮峰會9日在浙江烏鎮閉幕。今年的烏鎮峰會實現多個「最」，包括參與國家數量歷年最多、參展企業規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。