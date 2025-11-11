快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

大陸銀行直供房 殺到75折

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

低價「銀行直供房」近期在大陸各大資產交易平台上快速增加，有房產成交價低於市場估價逾25%。其中一處市場估價約人民幣200萬元（約新台幣870萬元）的房產，近日在第三方拍賣平台以人民幣150萬元成交，出售方為銀行。業內人士稱，銀行加速處置房產主要為提升債權回收率，在房地產市場調整期，直售成為快速活化資產的新選擇。

第一財經報導，多家銀行正推進房產直售業務，包括農業銀行、建設銀行、交通銀行等透過線上平台大量掛牌，部分銀行在售標的逾千套。「銀行直供房」大多源於不良貸款處置，或司法拍賣流拍後以物抵債、或法院強制執行取得產權後對外出售。

地方城商行與農信社釋出規模尤為突出。京東資產顯示，蘭州銀行直售標的由2024年的1,130個增至2025年的1,779個；吉林銀行掛牌超過2,000個，天津銀行接近1,300個。四川農信系統自2024年上半年來累計釋出2.5萬個標的，遼寧農信系統累計掛牌1.1萬個。

價格方面，多數直供房具折扣優勢。如蘭州農商行9月底拍賣的125平方公尺房產以人民幣151萬元成交，較周邊二手房低約15%至30%。部分房源多次流拍後會下調起拍價。部分銀行亦採租賃方式活化資產。

報導分析，銀行加速直售主要由兩因素推動：一為提升不良貸款回收效率；二為法拍市場買氣變弱。業內人士稱，傳統處置流程需耗時兩年以上，市場變動使周期更長，因此銀行採雙軌策略，部分資產沿用傳統方式快速銷帳，另部分則透過直售提升債權回收率。克而瑞數據顯示，今年6月法拍屋供應創高，但成交折價率下降，部分銀行在法拍不奏效時改以物抵債自行出售。

房產 資產 法拍

延伸閱讀

真功夫！ 高雄「姚家蘭州拉麵」巷弄美食 堅持手工現拉拉麵超彈牙，大推雪菜辣雞麵

紡織業活化資產 挹注動能

中國廉航春秋航空招聘「空嫂」：已婚育優先 年齡放寬至40歲

直播時額頭貼「中國人」 前央視主持水均益再駁移民

相關新聞

大陸黃金消費下滑 前三季減少近8%…人行連11月增持

國際金價高檔震盪，中國黃金協會昨（10）日發布數據顯示，今年前三季，大陸黃金消費量682.7噸，年減7.9%。其中，黃金...

陸面板全球市占 站穩七成…京東方、華星光電等年增7.9%

市調機構洛圖科技最新發布液晶TV面板市場報告顯示，第3季大陸四家面板廠的合併市占率為74%，年增、季增分別提升7.9和1...

曾被炒到比黃金貴 「神藥」片仔癀20年超級泡沫之路

鑽石、藏獒、燃油車、普洱茶、冬蟲夏草，這些東西有什麼共同點？答案是：隨著中國經濟降溫，價格都崩了。事實上，過去幾年在中國市場價格出現大幅回檔的商品遠不止這些，曾被稱為「藥中茅台」、「神藥」的「片仔癀」，市價也從數年前一粒喊到人民幣1600元（約合新台幣6880元），跌至現在不到人民幣590元，比官方定價人民幣760元還低。 在中國連藥都能被當成投資商品來炒作，片仔癀價格在過去20年的瘋漲和今天的神話破滅，也折射出中國經濟的高度投機性......※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

進博會大單頻傳 中企成交額創高

「28億元人民幣」、「超百億元人民幣」、「12.11億美元」、「超20億美元」…第八屆中國國際進口博覽會上，中國企業不斷...

全球郵輪市場 陸貢獻逾半亞洲增量

《2025中國郵輪產業發展報告》9日在「2025上海郵輪經濟發展論壇」上發布。該報告調查2024年至2025年全球及中國...

烏鎮峰會 AI成吸睛亮點

2025年世界互聯網大會烏鎮峰會9日在浙江烏鎮閉幕。今年的烏鎮峰會實現多個「最」，包括參與國家數量歷年最多、參展企業規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。