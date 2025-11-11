大陸銀行直供房 殺到75折

低價「銀行直供房」近期在大陸各大資產交易平台上快速增加，有房產成交價低於市場估價逾25%。其中一處市場估價約人民幣200萬元（約新台幣870萬元）的房產，近日在第三方拍賣平台以人民幣150萬元成交，出售方為銀行。業內人士稱，銀行加速處置房產主要為提升債權回收率，在房地產市場調整期，直售成為快速活化資產的新選擇。

第一財經報導，多家銀行正推進房產直售業務，包括農業銀行、建設銀行、交通銀行等透過線上平台大量掛牌，部分銀行在售標的逾千套。「銀行直供房」大多源於不良貸款處置，或司法拍賣流拍後以物抵債、或法院強制執行取得產權後對外出售。

地方城商行與農信社釋出規模尤為突出。京東資產顯示，蘭州銀行直售標的由2024年的1,130個增至2025年的1,779個；吉林銀行掛牌超過2,000個，天津銀行接近1,300個。四川農信系統自2024年上半年來累計釋出2.5萬個標的，遼寧農信系統累計掛牌1.1萬個。

價格方面，多數直供房具折扣優勢。如蘭州農商行9月底拍賣的125平方公尺房產以人民幣151萬元成交，較周邊二手房低約15%至30%。部分房源多次流拍後會下調起拍價。部分銀行亦採租賃方式活化資產。

報導分析，銀行加速直售主要由兩因素推動：一為提升不良貸款回收效率；二為法拍市場買氣變弱。業內人士稱，傳統處置流程需耗時兩年以上，市場變動使周期更長，因此銀行採雙軌策略，部分資產沿用傳統方式快速銷帳，另部分則透過直售提升債權回收率。克而瑞數據顯示，今年6月法拍屋供應創高，但成交折價率下降，部分銀行在法拍不奏效時改以物抵債自行出售。