金價高價效應 大陸與香港零售通路關店

鑽石、藏獒、燃油車、普洱茶、冬蟲夏草，這些東西有什麼共同點？答案是：隨著中國經濟降溫，價格都崩了。事實上，過去幾年在中國市場價格出現大幅回檔的商品遠不止這些，曾被稱為「藥中茅台」、「神藥」的「片仔癀」，市價也從數年前一粒喊到人民幣1600元（約合新台幣6880元），跌至現在不到人民幣590元，比官方定價人民幣760元還低。 在中國連藥都能被當成投資商品來炒作，片仔癀價格在過去20年的瘋漲和今天的神話破滅，也折射出中國經濟的高度投機性......※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2025-11-11 07:00