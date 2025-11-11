金價高價效應 大陸與香港零售通路關店

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

隨國際金價持續高位波動，黃金珠寶市場迎來新變局。大陸與香港黃金珠寶零售市場正面臨調整，多家品牌紛紛縮減門市規模以應對銷售壓力。業界分析，金價快速上漲引發消費者觀望，進而影響加盟店補貨與新店開設意願，零售通路受到連鎖衝擊，促使品牌選擇關店以維持獲利空間。

界面新聞報導，黃金珠寶企業的盈利與金價走勢反向而行，大陸、香港多家頭部品牌已開始縮減門市規模。其中，周大生最新財報顯示，截至9月30日，公司終端門市數為4,675家，較去年同期淨減560家，其中加盟門市減少380家，成為關店主力。僅第3季，周大生就關閉43家門市，加盟門市占比超過八成。公司前三季營收人民幣67.7億元，年減37.3%。

除周大生，其他陸、港頭部品牌也採取「關低效店、開高效店」策略以提升單店盈利。今年第3季，周大福關閉296家門市，六福集團減少49家。

時代周報指出，高金價帶來的連鎖反應逐步顯現。廣東中山金店加盟商林消（化名）說，今年顧客明顯謹慎，「金價越漲，生意越冷」，進貨量較去年同期減少約三分之一。

珠寶行業品牌行銷專家崔德乾認為，金價上漲帶動零售價格調整，部分輕量化黃金及小克重古法黃金若零售價不變，將面臨利潤壓縮或虧損。開源證券分析師指出，金價急漲引起消費者觀望，加盟商受損，門市補貨、新店開設等減少，進而影響上市公司加盟業務收入。

金價 黃金 品牌

相關新聞

大陸黃金消費下滑 前三季減少近8%…人行連11月增持

國際金價高檔震盪，中國黃金協會昨（10）日發布數據顯示，今年前三季，大陸黃金消費量682.7噸，年減7.9%。其中，黃金...

陸面板全球市占 站穩七成…京東方、華星光電等年增7.9%

市調機構洛圖科技最新發布液晶TV面板市場報告顯示，第3季大陸四家面板廠的合併市占率為74%，年增、季增分別提升7.9和1...

曾被炒到比黃金貴 「神藥」片仔癀20年超級泡沫之路

鑽石、藏獒、燃油車、普洱茶、冬蟲夏草，這些東西有什麼共同點？答案是：隨著中國經濟降溫，價格都崩了。事實上，過去幾年在中國市場價格出現大幅回檔的商品遠不止這些，曾被稱為「藥中茅台」、「神藥」的「片仔癀」，市價也從數年前一粒喊到人民幣1600元（約合新台幣6880元），跌至現在不到人民幣590元，比官方定價人民幣760元還低。 在中國連藥都能被當成投資商品來炒作，片仔癀價格在過去20年的瘋漲和今天的神話破滅，也折射出中國經濟的高度投機性......※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

進博會大單頻傳 中企成交額創高

「28億元人民幣」、「超百億元人民幣」、「12.11億美元」、「超20億美元」…第八屆中國國際進口博覽會上，中國企業不斷...

全球郵輪市場 陸貢獻逾半亞洲增量

《2025中國郵輪產業發展報告》9日在「2025上海郵輪經濟發展論壇」上發布。該報告調查2024年至2025年全球及中國...

烏鎮峰會 AI成吸睛亮點

2025年世界互聯網大會烏鎮峰會9日在浙江烏鎮閉幕。今年的烏鎮峰會實現多個「最」，包括參與國家數量歷年最多、參展企業規模...

