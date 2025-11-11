金價高價效應 大陸與香港零售通路關店
隨國際金價持續高位波動，黃金珠寶市場迎來新變局。大陸與香港黃金珠寶零售市場正面臨調整，多家品牌紛紛縮減門市規模以應對銷售壓力。業界分析，金價快速上漲引發消費者觀望，進而影響加盟店補貨與新店開設意願，零售通路受到連鎖衝擊，促使品牌選擇關店以維持獲利空間。
界面新聞報導，黃金珠寶企業的盈利與金價走勢反向而行，大陸、香港多家頭部品牌已開始縮減門市規模。其中，周大生最新財報顯示，截至9月30日，公司終端門市數為4,675家，較去年同期淨減560家，其中加盟門市減少380家，成為關店主力。僅第3季，周大生就關閉43家門市，加盟門市占比超過八成。公司前三季營收人民幣67.7億元，年減37.3%。
除周大生，其他陸、港頭部品牌也採取「關低效店、開高效店」策略以提升單店盈利。今年第3季，周大福關閉296家門市，六福集團減少49家。
時代周報指出，高金價帶來的連鎖反應逐步顯現。廣東中山金店加盟商林消（化名）說，今年顧客明顯謹慎，「金價越漲，生意越冷」，進貨量較去年同期減少約三分之一。
珠寶行業品牌行銷專家崔德乾認為，金價上漲帶動零售價格調整，部分輕量化黃金及小克重古法黃金若零售價不變，將面臨利潤壓縮或虧損。開源證券分析師指出，金價急漲引起消費者觀望，加盟商受損，門市補貨、新店開設等減少，進而影響上市公司加盟業務收入。
