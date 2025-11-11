京東電動車只賣21萬 攜手廣汽、寧德推國民好車

快訊

經濟日報／ 記者林則宏／綜合報導
京東進軍車市推出的首款電動車「埃安UT super」，不僅售價最低只要新台幣21.8萬元，而且上京東的APP就能輕鬆購買。（圖／取自埃安官網）
中國大陸電動車市場恐將掀起新一波價格戰。大陸電商「京東」攜手廣汽集團、寧德時代推出的新款電動車「埃安UT super」，正式公布售價，租電購買價限時優惠只要人民幣4.99萬元（約新台幣21.8萬元），整車購買價限時優惠人民幣8.99萬元（約合新台幣39萬元）。

埃安（AION）是廣州汽車集團旗下電動車品牌，前身為2017年7月28日成立的廣汽新能源。2020年11月在廣州車展期間正式宣布獨立運營，定位新能源智能汽車領域。

《每日經濟新聞》報導，11月5日上午，京東第一輛埃安UT super 1號車在長沙工廠正式下線出廠。這也是該款新車首次對外完整展示外觀設計、製造工藝、電池技術及換電過程等細節。

京東於10月14日宣布，今年「雙11」期間，京東聯合廣汽、寧德時代將正式推出一款神秘「國民好車」，並在京東平台獨家銷售。

消息人士稱，「具體而言，京東負責用戶洞察、買車與養車等方面的資源，廣汽提供整車製造能力，寧德時代貢獻電池技術及換電生態，最終整合打造一站式配齊的汽車消費模式。」

10月23日，京東與寧德時代、廣汽集團共同公布，三方聯手推出的這款「國民好車」名為「埃安UT super」。前一日，京東「國民好車」001號在京東拍賣平台進行拍賣，湧入逾26萬人參加競拍。

根據埃安官網介紹，埃安UT super搭載寧德時代「巧克力電池」，以500公里超長續航實現「一周一充」，並支持99秒極速換電。

智在能體驗方面，埃安UT super搭載華為與大陸車廠聯合開發的智能座艙解決方案「華為雲」車機，號稱具備「無限功能、無限算力、無限存儲、無限更新」的智能體驗；在安全方面，埃安UT super配備同級獨有的倒車哨兵與540度全景影像。

作為京東推出的首款電動車，京東、廣汽與寧德時代還共同推出「180天價保」承諾。所有在今年12月31日24時前完成購車的車主，若在提車後180天內發生降價，均可獲得10倍差額賠償。

