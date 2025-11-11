快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸黃金消費下滑 前三季減少近8%…人行連11月增持

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國黃金協會10日發布數據顯示，今年前三季，大陸黃金消費量682.7噸，年減7.9%。（新華社）
中國黃金協會10日發布數據顯示，今年前三季，大陸黃金消費量682.7噸，年減7.9%。（新華社）

國際金價高檔震盪，中國黃金協會昨（10）日發布數據顯示，今年前三季，大陸黃金消費量682.7噸，年減7.9%。其中，黃金首飾270噸，年減32.5%。而人行購金動作仍持續，從2024年11月至2025年9月止，已連續11個月增持黃金。前三季共增持黃金23.9噸，截至9月底，黃金儲備為2,303.5噸。

中國黃金協會指出，不同品類黃金產品的表現差異明顯：重量輕、附加值高的首飾產品仍保持較強市場吸引力，銷售情況較好；金條需求仍然旺盛，地緣衝突加劇與經濟不確定性使得黃金避險保值的功能進一步凸顯；電子、新能源等產業的快速發展使得工業用金需求穩步回升。

貝殼財經報導，一位金店店員表示，今年以來黃金價格快速上漲，真正購買金飾的人比過去減少，由於金價上漲，較重的金飾價格上漲太多，購買的人並不多。相比之下，一些重量輕的飾品則更受歡迎。

與黃金飾品相比，金條的需求則仍然火爆。中國黃金協會資料顯示，今年前三季，金條及金幣消費352.1噸，年增24.5%。

一位北京投資者指出，當前國際形勢並不明朗，黃金價格長期是會持續上漲的，他近期在金價下降時購買一塊重量達到100公克的金條，逢跌買入實物黃金已經成了他投資的重要方式。

此外，中國黃金協會資料還顯示，電子、新能源等產業的快速發展使得工業用金需求穩步回升。今年前三季，工業及其他用金60.5噸，年增2.7%。

黃金產量上，今年前三季，大陸原料產金271.7噸，比2024年同期增加3.7噸，年增1.3%。另有進口原料產金121.1噸，年增8.9%。國內原料和進口原料共計生產黃金392.9噸，年增3.6%。顯示產量持續增長。而黃金企業正「走出去」，報告期內，陸大型黃金集團境外礦山實現礦產金產量61.4噸，年增18.3%。

展望後市，中金公司認為黃金將維持漲勢，主要因素有二：一方面，逆全球化大勢和戰略安全訴求或繼續為新興國家央行增持黃金儲備提供中長期支撐；另一方面，美國經濟增長壓力或在明年上半年繼續顯現，聯準會可能在年底結束縮表，流動性寬鬆周期或將繼續。

黃金 金價 金飾

延伸閱讀

姐弟戀鬧金錢糾紛！男拿刀砍釀1死1傷 今開庭播錄音：他們搶黃金

百達翡麗珍稀腕錶落槌 再創5.46億元天價

早上喝咖啡讓血壓血糖雙雙飆高！營養師揭8條飲食黃金法則

銷售純金飾品要開發票 出售黃金要開立免稅憑證

相關新聞

大陸黃金消費下滑 前三季減少近8%…人行連11月增持

國際金價高檔震盪，中國黃金協會昨（10）日發布數據顯示，今年前三季，大陸黃金消費量682.7噸，年減7.9%。其中，黃金...

陸面板全球市占 站穩七成…京東方、華星光電等年增7.9%

市調機構洛圖科技最新發布液晶TV面板市場報告顯示，第3季大陸四家面板廠的合併市占率為74%，年增、季增分別提升7.9和1...

曾被炒到比黃金貴 「神藥」片仔癀20年超級泡沫之路

鑽石、藏獒、燃油車、普洱茶、冬蟲夏草，這些東西有什麼共同點？答案是：隨著中國經濟降溫，價格都崩了。事實上，過去幾年在中國市場價格出現大幅回檔的商品遠不止這些，曾被稱為「藥中茅台」、「神藥」的「片仔癀」，市價也從數年前一粒喊到人民幣1600元（約合新台幣6880元），跌至現在不到人民幣590元，比官方定價人民幣760元還低。 在中國連藥都能被當成投資商品來炒作，片仔癀價格在過去20年的瘋漲和今天的神話破滅，也折射出中國經濟的高度投機性......※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

進博會大單頻傳 中企成交額創高

「28億元人民幣」、「超百億元人民幣」、「12.11億美元」、「超20億美元」…第八屆中國國際進口博覽會上，中國企業不斷...

全球郵輪市場 陸貢獻逾半亞洲增量

《2025中國郵輪產業發展報告》9日在「2025上海郵輪經濟發展論壇」上發布。該報告調查2024年至2025年全球及中國...

烏鎮峰會 AI成吸睛亮點

2025年世界互聯網大會烏鎮峰會9日在浙江烏鎮閉幕。今年的烏鎮峰會實現多個「最」，包括參與國家數量歷年最多、參展企業規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。