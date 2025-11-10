日本伊藤洋華堂超市 2025年已關閉3家大陸門市

日經中文網報導，1996年進駐中國的日本大型超市伊藤洋華堂，今天正式關閉在四川成都的「華府大道店」，也是該公司今年在中國關閉的第3家門市，在中國僅剩7家門市。報導提到，伊藤洋華堂正透過縮減虧損的門市調整中國業務，以加緊改善中國業務的收益。

根據報導及網路訊息，伊藤洋華堂今天關閉的是2018年在成都開業的「食品生活館－華府大道店」，當時是集食品、日用品、服裝等商品銷售於一體的綜合超市。至於關閉原因，是受中國個人消費停滯及網路超市興起等因素影響，銷售額持續低迷。

報導說，針對這家門市關閉的原因，伊藤洋華堂表示，是根據該門市周邊環境變化及顧客到店情況，綜合考慮未來業務方針而決定。

報導提到，伊藤洋華堂在1996年應中國政府及成都市政府邀請，先在成都成立子公司「成都伊藤洋華堂」。1997年，該公司在成都創立中國第1家門市，同年在北京設立「華糖洋華堂」，此後即以成都、北京為其在中國的主要營業據點。

報導指出，伊藤洋華堂近幾年在中國業績持續低迷，今年2月底關閉成都的「伊藤廣場店」，6月接著關閉同在成都的「金融城店」；「華府大道店」今天關閉後，該公司在中國門市僅剩下成都6處及北京1處。而其北京現存的唯一門市「亞運村店」，4月已由綜合超市縮減為食品超市。