快訊

獨／公股金控從旗下投信先整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

辛龍無預警復出！無悔愛過劉真「此生再也不結婚」

日本伊藤洋華堂超市 2025年已關閉3家大陸門市

中央社／ 台北10日電

日經中文網報導，1996年進駐中國的日本大型超市伊藤洋華堂，今天正式關閉在四川成都的「華府大道店」，也是該公司今年在中國關閉的第3家門市，在中國僅剩7家門市。報導提到，伊藤洋華堂正透過縮減虧損的門市調整中國業務，以加緊改善中國業務的收益。

根據報導及網路訊息，伊藤洋華堂今天關閉的是2018年在成都開業的「食品生活館－華府大道店」，當時是集食品、日用品、服裝等商品銷售於一體的綜合超市。至於關閉原因，是受中國個人消費停滯及網路超市興起等因素影響，銷售額持續低迷。

報導說，針對這家門市關閉的原因，伊藤洋華堂表示，是根據該門市周邊環境變化及顧客到店情況，綜合考慮未來業務方針而決定。

報導提到，伊藤洋華堂在1996年應中國政府及成都市政府邀請，先在成都成立子公司「成都伊藤洋華堂」。1997年，該公司在成都創立中國第1家門市，同年在北京設立「華糖洋華堂」，此後即以成都、北京為其在中國的主要營業據點。

報導指出，伊藤洋華堂近幾年在中國業績持續低迷，今年2月底關閉成都的「伊藤廣場店」，6月接著關閉同在成都的「金融城店」；「華府大道店」今天關閉後，該公司在中國門市僅剩下成都6處及北京1處。而其北京現存的唯一門市「亞運村店」，4月已由綜合超市縮減為食品超市。

超市 北京 華府 日本

延伸閱讀

台日產業交流新火花 笠間燒酒瓶裝台灣農村釀酒

專訪／最帥日本YTR勇奪金刻獎！一樹自爆：犯了最大失誤

日本最難訂席名廚來台 台新銀行跨界打造貴賓專屬五感饗宴

中日外交風波：中國外交官薛劍「斬首」失言，高市早苗模糊的「日本存立危機事態」定義

相關新聞

官方推動降低家庭借貸成本 陸網路公司謹慎恢復貸款業務

路透10日引述四名業內人士消息稱，大陸網路平台正悄然恢復消費信貸業務，他們認為北京方面推動降低家庭借貸成本的舉措，釋放出...

陸商務部公告 暫停對韓華海洋株式會社5家美國子公司反制措施一年

據新華社報導，大陸商務部公告，鑑於美國自2025年11月10日起暫停實施其對中國海事、物流和造船業301調查措施一年，決...

中美航運休兵 陸商務部：共護國際航運公平競爭

中美逐步鬆綁近月對彼此施加的貿易措施，大陸交通運輸部今公告，與美方暫停實施對華海事、物流和造船業三○一調查最終措施同步，...

漢堡王中國也賣了！CPE源峰出資3.5億美元控股83%

繼星巴克中國出售案後，漢堡王中國也賣了，漢堡王母公司RBI與中國私募股權公司CPE源峰10日達成一份長達20年的開發協議...

大陸「谷神星一號」（遙十九）運載火箭 發射任務失敗

新京報報導，11月10日，星河動力航太在其官方微博發布，谷神星一號（遙十九）運載火箭發射任務失敗。具體原因正在進一步分析...

無人出駕駛計程車Robotaxi 深圳、廣州正式營運

小馬智行第七代Robotaxi 11月5日在廣州、深圳等地正式投入營運。這款無人駕駛計程車可透過手機APP預約，全程無需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。