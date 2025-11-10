快訊

中美航運休兵 陸商務部：共護國際航運公平競爭

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸商務部晚間對中美航運大戰休兵表態。美聯社

中美逐步鬆綁近月對彼此施加的貿易措施，大陸交通運輸部今公告，與美方暫停實施對華海事、物流和造船業三○一調查最終措施同步，暫停實施對美船舶收取特別港務費。大陸商務部晚間也表示，期待美方繼續與中方相向而行，共同維護國際航運和造船市場的公平競爭環境。

大陸商務部新聞發言人10日晚間，就美方暫停實施對華造船等行業301調查措施「答記者問」。

大陸商務部發言人說，中方注意到，美方於當地時間11月9日發布公告，宣布將於11月10日0時01分暫停實施對華造船等行業301調查措施一年，具體包括暫停對相關中國船舶徵收港口費、暫停對中國船岸起重機等設備加徵關稅等。

大陸商務部發言人表示，這是美方與中方相向而行、共同落實中美吉隆坡經貿磋商共識的重要一步。同日，中方也相應暫停實施相關反制措施。

大陸商務部發言人說，中方願本著相互尊重、平等協商的原則與美方就相關問題進行溝通磋商，並期待美方繼續與中方相向而行，共同維護國際航運和造船市場的公平競爭環境，為中美經貿合作和世界經濟注入更多確定性和穩定性

中美吉隆坡經貿磋商、「川習會」上月底接連登場後，中美進入貿易冷靜期，在美國貿易代表辦公室九日公告，將於美東時間十日零時一分起，暫停對大陸海運、物流和造船業的三○一調查後，大陸交通運輸部也做出以下公告。

據大陸交通運輸部，為落實二○二五年中美吉隆坡經貿磋商達成共識，自昨日十三時零一分起，與美暫停措施同步，暫停實施對美船舶收取船舶特別港務費、暫停展開航運業造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況的調查。

在此之前，上月14日，由於美國對大陸船舶加收港口服務費上路，大陸交通運輸部也發表對美船舶收取特別港務費的實施辦法，使全球海運成本壓力上升。

美方 中美 中方 大陸商務部 發言人

