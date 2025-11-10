漢堡王中國也賣了！CPE源峰出資3.5億美元控股83%

繼星巴克中國出售案後，漢堡王中國也賣了，漢堡王母公司RBI與中國私募股權公司CPE源峰10日達成一份長達20年的開發協議，成立合資企業「漢堡王中國」，CPE源峰將向漢堡王中國注資3.5億美元，持有漢堡王中國約83%的股權，RBI將保留約17%的股權。該交易預計將於2026年第1季完成，具體時間取決於監管審批進度。

華爾街見聞報導，CPE源峰是一家北京私募股權公司，投資涵蓋科技、工業和消費等領域，是泡泡瑪特的早期投資者。該機構自創立以來持續深耕連鎖消費服務領域，相關投資金額累計約人民幣100億元，投資組合包括蜜雪冰城、愛爾眼科、老鋪黃金、泡泡瑪特等企業。

CPE源峰董事總經理毛衛表示，漢堡王是全球知名品牌，長期以來備受中國消費者青睞，此次投資彰顯對漢堡王在中國長期增長潛力的信心，在中國的深耕和對本土消費者的深刻洞察，將致力於讓更多中國消費者品嘗到漢堡王獨具特色的火烤漢堡。

CPE源峰承諾，在5年內將漢堡王中國門市數量從目前的1,250家翻倍至2,500家，2035年擴張至4,000家。這是RBI有史以來規模最大的區域開發合作。

此次交易讓RBI對實現此前預測的到2028年淨餐廳數量年增長5%的目標更有信心。RBI首席執行官Joshua Kobza表示，本地團隊對在華擴張至關重要，中國是全球變化最快的市場之一，尤其對速食服務業而言。

RBI今年2月以約1.58億美元買斷漢堡王中國此前的合資夥伴股權，隨後開始尋找新的本土合作方，紅杉中國HSG和CPE源峰均參與競購。RBI集團通常合資公司形式拓展國際市場，合作方擁有區域獨家經營權，管理廣告及供應鏈等。

RBI在接手漢堡王中國100%股權後，推出針對皇堡和新品Krispper雞肉堡的營銷活動。最近一個季度，漢堡王中國同店銷售額年增10.5%。

Joshua Kobza稱，與CPE的交易將讓RBI的商業模式更趨向輕資產化，中國仍是漢堡王在全球最具吸引力的長期增長市場之一，近期投資及此次成立的合資企業彰顯對中國市場的信心，透過將漢堡王的品牌優勢、全球規模與CPE源峰的本土市場資源、運營專長相結合，相信此次合作將充分釋放中國業務的增長潛力。

漢堡王2005年在中國開設首家餐廳。2012年，該品牌與私募股權公司Cartesian Capital Group和TFI Asia Holdings達成合資協定。從2012年到2019年，漢堡王中國新開逾1,200家店，使中國成為漢堡王門店數量計最大的國際市場，以及RBI銷售額最大的市場之一。

2025年是漢堡王進入中國市場20周年。從2012年至2025年初，全球最大特許經營商TFI全權代理漢堡王在大陸營運，今年被RBI接手。

RBI在美國當地時間10月30日公布的2025年第3季財報顯示，當季營收24.49億美元，年增6.9%；淨利潤3.15億美元，年增25%；均高於預期。其中漢堡王系列銷售額29.6億美元，年增2.3%。

RBI旗下擁有天好(Tim Hortons)、漢堡王、Popeyes和Firehouse Subs四大品牌，在120多個國家和地區擁有逾3.2萬家餐廳，全年系統銷售額超過450億美元，目前市值超過220億美元。