聽新聞
0:00 / 0:00
大陸「谷神星一號」（遙十九）運載火箭 發射任務失敗
新京報報導，11月10日，星河動力航太在其官方微博發布，谷神星一號（遙十九）運載火箭發射任務失敗。具體原因正在進一步分析。
報導稱，11月10日12時02分，谷神星一號(遙十九)運載火箭在大陸酒泉衛星發射中心點火升空，火箭一級、二級、三級飛行正常，分離正常，四級點火飛行510秒後，飛行末段異常提前關機，未能將衛星送入軌道，發射任務失利。具體原因正在進一步分析檢驗。
據悉，星河動力航太是大陸的民營商業航太企業，專注於運載火箭研發與發射服務。成立於2018年，是大陸首家實現火箭量產、高密度發射並商業化的民營火箭企業。其產品谷神星一號，是四級固體運載火箭，已執行22次發射（20次成功），主要針對中小型衛星發射市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言