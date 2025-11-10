大陸「谷神星一號」（遙十九）運載火箭 發射任務失敗

新京報報導，11月10日，星河動力航太在其官方微博發布，谷神星一號（遙十九）運載火箭發射任務失敗。具體原因正在進一步分析。

報導稱，11月10日12時02分，谷神星一號(遙十九)運載火箭在大陸酒泉衛星發射中心點火升空，火箭一級、二級、三級飛行正常，分離正常，四級點火飛行510秒後，飛行末段異常提前關機，未能將衛星送入軌道，發射任務失利。具體原因正在進一步分析檢驗。

據悉，星河動力航太是大陸的民營商業航太企業，專注於運載火箭研發與發射服務‌。成立於2018年，是大陸首家實現火箭量產、高密度發射並商業化的民營火箭企業。其產品‌谷神星一號，是四級固體運載火箭，已執行22次發射（20次成功），主要針對中小型衛星發射市場。