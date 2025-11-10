快訊

不斷更新／鳳凰逼近 4縣市明放颱風假、北北基等照常上班課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸「谷神星一號」（遙十九）運載火箭 發射任務失敗

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
星河動力航太在其官方微博發布，谷神星一號（遙十九）運載火箭發射任務失敗。具體原因正在進一步分析。（圖／截自抖音）
星河動力航太在其官方微博發布，谷神星一號（遙十九）運載火箭發射任務失敗。具體原因正在進一步分析。（圖／截自抖音）

新京報報導，11月10日，星河動力航太在其官方微博發布，谷神星一號（遙十九）運載火箭發射任務失敗。具體原因正在進一步分析。

報導稱，11月10日12時02分，谷神星一號(遙十九)運載火箭在大陸酒泉衛星發射中心點火升空，火箭一級、二級、三級飛行正常，分離正常，四級點火飛行510秒後，飛行末段異常提前關機，未能將衛星送入軌道，發射任務失利。具體原因正在進一步分析檢驗。

據悉，星河動力航太是大陸的民營商業航太企業，專注於運載火箭研發與發射服務‌。成立於2018年，是大陸首家實現火箭量產、高密度發射並商業化的民營火箭企業。其產品‌谷神星一號，是四級固體運載火箭，已執行22次發射（20次成功），主要針對中小型衛星發射市場。

火箭 衛星

延伸閱讀

中國火箭碎片可能墜落菲律賓海域 菲軍方搜索

蕭美琴赴歐演說 府：面對大陸打壓仍能克服

鞏固鐵礦源 陸副總理劉國中訪問西非

中國人形機器人爆單 分析：真實需求未建立

相關新聞

官方推動降低家庭借貸成本 陸網路公司謹慎恢復貸款業務

路透10日引述四名業內人士消息稱，大陸網路平台正悄然恢復消費信貸業務，他們認為北京方面推動降低家庭借貸成本的舉措，釋放出...

陸商務部公告 暫停對韓華海洋株式會社5家美國子公司反制措施一年

據新華社報導，大陸商務部公告，鑑於美國自2025年11月10日起暫停實施其對中國海事、物流和造船業301調查措施一年，決...

大陸「谷神星一號」（遙十九）運載火箭 發射任務失敗

新京報報導，11月10日，星河動力航太在其官方微博發布，谷神星一號（遙十九）運載火箭發射任務失敗。具體原因正在進一步分析...

無人出駕駛計程車Robotaxi 深圳、廣州正式營運

小馬智行第七代Robotaxi 11月5日在廣州、深圳等地正式投入營運。這款無人駕駛計程車可透過手機APP預約，全程無需...

大陸前3季黃金消費量跌8% 但金條需求依然旺盛

今年前三季，中國大陸黃金消費降幅速度較上年同期放緩，儘管高金價抑制了珠寶消費，但強勁的避險需求繼續支撐投資需求。

終於等到「鬼滅」… 無限城篇突破中國禁映 預售破9000萬

日本超人氣電影「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」今年上映以來，在全球掀起炫風。14日將正式在中國上映，9日預售總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。