聽新聞
0:00 / 0:00
無人出駕駛計程車Robotaxi 深圳、廣州正式營運
小馬智行第七代Robotaxi 11月5日在廣州、深圳等地正式投入營運。這款無人駕駛計程車可透過手機APP預約，全程無需人工操作，在廣州4公里路程，收費人民幣13.1元（約合新台幣56.9元），與當地普通網約車、計程車價格基本持平。
據環球網報導，小馬智行第七代Robotaxi自今年4月全球首發，6月開啟路測，僅用時半年即投入正式運營。其採用100%車規級零部件，具有60萬公里設計壽命，自動駕駛套件總成本較上代下降70%，為自動駕駛規模化量產和運營落地掃清關鍵障礙，這也是全球首個基於車規級SoC晶片實現L4級全場景自動駕駛的Robotaxi車型。
據報，小馬智行第七代Robotaxi全車搭載6大類34個傳感器，包括9顆激光雷達、14顆攝影鏡頭、4顆毫米波雷達，覆蓋從車身360°盲區到最遠650米範圍內的物體和環境檢測，能應對各類場景和路況。且經過了整車電磁兼容、可靠性、高溫、高寒、耐久、髒汙等各項車規級測試驗證，以及超350萬公里的自動駕駛公開道路測試。
通過自研的世界模型與虛擬司機技術，在充分考慮路況和其他交通參與者習慣的情況下，合理規劃加減速頻率和幅度，避免了乘坐純電車型普遍容易出現的眩暈感。
此外，第七代Robotaxi還配備SOS一鍵呼叫物理按鍵，在緊急情況下，可一鍵遠程呼叫後台協助進行脫困。
小馬智行於近期在港交所上市，創下2025年全球自動駕駛領域最大規模IPO紀錄。目前，該公司已在北京、上海、廣州、深圳四大一線城市取得自駕商業化運營許可。根據小馬智行透露，第七代Robotaxi盈虧平衡的時間點目標是今年年底到明年年初。其相信，新一代的車輛在各地運營起來之後，可使得Robotaxi的收入得到一個不錯的增幅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言