大陸前3季黃金消費量跌8% 但金條需求依然旺盛

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年前三季大陸黃金消費增幅較去年同期放緩，其中黃金首飾消費更衰退32.50%。（新華社）
今年前三季大陸黃金消費增幅較去年同期放緩，其中黃金首飾消費更衰退32.50%。（新華社）

今年前三季，中國大陸黃金消費降幅速度較上年同期放緩，儘管高金價抑制了珠寶消費，但強勁的避險需求繼續支撐投資需求。

據中新社報導，中國黃金協會11月10日發布的統計數據顯示，2025年前三季度，中國黃金消費量682.73噸，較去年同期下降7.95%。其中，消費黃金首飾270.036噸，下降32.50%；金條及金幣352.116噸，增長24.55%，金條及金幣需求大幅增長；工業及其他用金60.578噸，增長2.72%。

該會指出，金條需求仍然旺盛，地緣衝突加劇與經濟不確定性使得黃金避險保值的功能進一步突顯。電子、新能源等產業的快速發展使得工業用金需求穩步回升；而輕克重、附加值高的首飾產品仍保持較強市場吸引力，銷售情況較好。

今年前三季，大陸國內黃金ETF增倉量為79.02噸，按年增長1.64倍。至9月底，大陸國內黃金ETF持倉已達193.75噸。

中國大陸於前三季增持黃金23.95噸，截至9月底，黃金儲備為2,303.52噸。

黃金 避險 金價 衝突

