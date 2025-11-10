官方推動降低家庭借貸成本 陸網路公司謹慎恢復貸款業務

路透10日引述四名業內人士消息稱，大陸網路平台正悄然恢復消費信貸業務，他們認為北京方面推動降低家庭借貸成本的舉措，釋放出金融監管機構可能放鬆對該行業長達數年的整頓信號。

報導稱，北京自2020年起開始遏制其所稱的網路平台「無序擴張」，先是叫停了阿里巴巴旗下螞蟻集團的首次公開募股（IPO），隨後又對螞蟻集團和其他公司下達業務重組命令並處以罰款。

然而，今年8月，為了刺激疲軟的消費，同時應對與華盛頓的貿易爭端，中國大陸推出了消費貸款利息補貼，指定螞蟻集團和騰訊支持的微眾銀行，以及部分傳統銀行為合格貸款機構。

路透指出，大陸網路平台將此舉以及此前大陸領導人與知名民營企業高管的高級別會晤，解讀為可謹慎擴展消費信貸業務的綠燈。

業內人士說：「監管環境已變得更加寬鬆……在當前充滿挑戰的經濟環境下，經濟發展須要依賴大型網路金融平台。」

一名金融業內人士說：「目前，擴張是一種戰略選擇，不再受監管約束。」另外三名業內人士也持類似觀點。