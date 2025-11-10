陸商務部公告 暫停對韓華海洋株式會社5家美國子公司反制措施一年

據新華社報導，大陸商務部公告，鑑於美國自2025年11月10日起暫停實施其對中國海事、物流和造船業301調查措施一年，決定暫停對韓華海洋株式會社5家美國相關子公司實施反制措施一年，自2025年11月10日起施行。

另一方面，據大陸交通運輸部消息，為落實2025年中美吉隆坡經貿磋商達成共識，經國務院批准，自2025年11月10日13時01分起，與美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查最終措施同步暫停實施《交通運輸部關於對美船舶收取船舶特別港務費的公告》（交通運輸部公告2025年第54號）、《交通運輸部辦公廳關於印發<對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法>的通知》（交辦水〔2025〕59號）、《交通運輸部關於啟動航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查的公告》（交通運輸部公告2025年第55號）1年。

當地時間11月9日，美國貿易代表辦公室（USTR）公告，宣布暫停針對中國海事、物流及造船業的301調查相關措施。美國貿易代表辦公室表示，該行動將暫停一年，暫停期自美國東部時間2025年11月10日凌晨12時01分起生效。

白宮上周二（4日）發布行政命令，對中國輸美商品徵收的芬太尼相關關稅稅率，從目前的20%下調至10％，將於11月10日生效。