陸商務部公告 暫停對韓華海洋株式會社5家美國子公司反制措施一年

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部公告，暫停對韓華海洋株式會社5家美國相關子公司實施反制措施一年。圖為海南洋浦國際貨櫃碼頭。（新華社）
據新華社報導，大陸商務部公告，鑑於美國自2025年11月10日起暫停實施其對中國海事、物流和造船業301調查措施一年，決定暫停對韓華海洋株式會社5家美國相關子公司實施反制措施一年，自2025年11月10日起施行。

另一方面，據大陸交通運輸部消息，為落實2025年中美吉隆坡經貿磋商達成共識，經國務院批准，自2025年11月10日13時01分起，與美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查最終措施同步暫停實施《交通運輸部關於對美船舶收取船舶特別港務費的公告》（交通運輸部公告2025年第54號）、《交通運輸部辦公廳關於印發<對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法>的通知》（交辦水〔2025〕59號）、《交通運輸部關於啟動航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查的公告》（交通運輸部公告2025年第55號）1年。

當地時間11月9日，美國貿易代表辦公室（USTR）公告，宣布暫停針對中國海事、物流及造船業的301調查相關措施。美國貿易代表辦公室表示，該行動將暫停一年，暫停期自美國東部時間2025年11月10日凌晨12時01分起生效。

白宮上周二（4日）發布行政命令，對中國輸美商品徵收的芬太尼相關關稅稅率，從目前的20%下調至10％，將於11月10日生效。

相關新聞

官方推動降低家庭借貸成本 陸網路公司謹慎恢復貸款業務

路透10日引述四名業內人士消息稱，大陸網路平台正悄然恢復消費信貸業務，他們認為北京方面推動降低家庭借貸成本的舉措，釋放出...

大陸前3季黃金消費量跌8% 但金條需求依然旺盛

今年前三季，中國大陸黃金消費降幅速度較上年同期放緩，儘管高金價抑制了珠寶消費，但強勁的避險需求繼續支撐投資需求。

終於等到「鬼滅」… 無限城篇突破中國禁映 預售破9000萬

日本超人氣電影「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」今年上映以來，在全球掀起炫風。14日將正式在中國上映，9日預售總...

擴內需、長假拉動 中10月CPI年增0.2％ PPI年減2.1％

中國統計局9日公布，受擴內需等政策持續發揮作用，加上「十一」、中秋長假拉動，10月消費者物價指數（CPI）年增0.2%，...

財爺：香港創科生態佳 初創企業5年增4成至4700家

香港財政司司長陳茂波在最新網誌《司長隨筆》提到，香港的創科生態發展顯著。他表示，過去5年，香港初創企業增加了40%至約4...

