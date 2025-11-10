快訊

大陸宣布 暫停對美船舶收取特別港務費及相關調查

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸交通部10日公告，暫停實施對美船舶收取船舶特別港務費、暫停開展航運業造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查。圖為遼寧大連港貨櫃碼頭。（新華社）
大陸交通部今日中午公告，為落實2025年中美吉隆坡經貿磋商達成共識，經國務院批准，自2025年11月10日13時01分起，與美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查最終措施同步，暫停實施對美船舶收取船舶特別港務費、暫停開展航運業造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查。

大陸交通部稱，將暫停實施上個月發布的三份公告一年，這三份公告分別為：《交通運輸部關於對美船舶收取船舶特別港務費的公告》（交通運輸部公告2025年第54號）、《交通運輸部辦公廳關於印發<對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法>的通知》（交辦水〔2025〕59號）、《交通運輸部關於啟動航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查的公告》（交通運輸部公告2025年第55號）。

為回應美國自2025年10月14日起，對中國公司擁有或運營的船舶、中國造船舶、中國籍船舶加收港口服務費。大陸交通運輸部網站10月14日發布《對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法》。根據這項辦法，10月14日起，靠泊中國港口的美國船舶，按每淨噸人民幣400元收取特別港務費，此後逐年提升，2028年4月17日起將達每淨噸人民幣1,120元。

大陸交通10月14日還曾宣布，為保障中國航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益，將會同工業和信息化部等部門對中國航運業、造船業和相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受美301調查影響或可能影響情況，相關企業、組織或個人是否存在實施、協助、支持美國在航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈對中國採取歧視性限制措施的行為，及其他相關事項開展調查。

大陸商務部也隨即於當日公告，對「韓華海洋株式會社」五家美國相關子公司採取反制措施。公告稱，韓華海洋株式會社在美相關子公司協助、支持美國政府相關調查活動，危害中國主權、安全、發展利益。

海纜頻傳損壞影響資安 交部擬修法保護基礎設施

陸「雙11」人形機械人爆單 多家企業獲逾人民幣億元訂單

人形機器人成為今年中國大陸「雙11」電商平台新主角！松延動力單價人民幣9,998元的500台「小布米」兩天售罄，加速進化...

鞏固鐵礦源 陸副總理劉國中訪問西非

大陸副總理劉國中將出訪西非，並代表大陸國家主席習近平出席一個鐵礦項目投產儀式。大陸在幾內亞西芒杜（Simandou）鐵礦...

富智康：今年營收看增15% 車用電子和機器人成長

鴻海旗下富智康預估，今年財政年度營收將較2024年成長15%，財務業績可大幅改善，主要受惠車用電子、生產線設備及機器人業...

京東第一輛車 價格只要21萬7千新台幣

雖然大陸新能源車內捲嚴重，價格不斷下殺，1月9日，京東第一輛車，價格定了，最便宜只要217,365新台幣！

存儲漲價存貨為王 A股哪家模組廠商Q4迎來高光時刻？

隨著人工智能應用大舉擴張，全球存儲器產業正面臨一場結搆性、長周期缺貨。據了解，三大DRAM原廠SK海力士、三星和美光，以及NAND原廠…

