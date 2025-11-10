鞏固鐵礦源 陸副總理劉國中訪問西非

大陸副總理劉國中將出訪西非，並代表大陸國家主席習近平出席一個鐵礦項目投產儀式。大陸在幾內亞西芒杜（Simandou）鐵礦已投資超過200億美元。

據大陸外交部官網消息，大陸外交部發言人10日宣布，應幾內亞、獅子山共和國政府邀請，中共政治局委員、大陸國務院副總理劉國中將於11月10日至16日訪問幾內亞和獅子山共和國。

應幾內亞總統敦布亞邀請，劉國中將作為習近平特別代表於11月11日出席西芒杜鐵礦項目投產儀式。

據大陸駐幾內亞大使館官網消息，大陸駐幾內亞大使孫勇今年10月7日至8日前往貝拉省考察西芒杜鐵礦項目南部區塊，現場調研工程建設進展並同部分參建中方企業交流座談，指導督促企業進一步強化安全生產與合規經營意識，築牢項目安全防線。

孫勇肯定中方企業在項目建設中所作出的努力，指出西芒杜項目投資規模大、建設難度高，是中幾礦業合作的標誌性項目，對促進幾經濟社會發展、增進兩國傳統友誼具有重要意義。企業要落實落細安全生產責任制，堅持依法合規經營，嚴把安全關和質量關，持續提升態勢感知能力，與合作伙伴加強交流互鑑，確保項目順利建成投產。

孫勇現場考察礦山、鐵路和控制中心等重點設施，與英國、澳洲等駐幾內亞使節和英國力拓公司代表溝通交流，並慰問現場員工。

據悉，幾內亞西芒杜鐵路有22億噸儲量的鐵礦，含鐵量最高能達65%，在全世界排名第二。大陸至今在西芒杜項目投資已投資200億美元，這還不包括鐵路、建港口的資金，被視為近年大陸對外礦產的戰略性投資。