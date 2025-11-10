富智康：今年營收看增15% 車用電子和機器人成長

鴻海旗下富智康預估，今年財政年度營收將較2024年成長15%，財務業績可大幅改善，主要受惠車用電子、生產線設備及機器人業務銷售額增加。

富智康日前公布今年前9月自結財務簡要報告中指出，今年前9月毛利率改善提升至3.06%，較去年同期的2.12%成長，主要是結束無獲利或低利潤業務，與客戶和產品組合改變。

富智康今年前9月營業支出9970萬美元，較去年同期的1.13億美元下降，主要是推動自動化、整合廠房及控制開支，加上今年前9月利息費用減少，主要是償還貸款以及美國聯邦準備理事會調降利率帶動。

富智康自結今年前9月營收52.29億美元，較去年同期41.54億美元成長25.8%，前9月自結獲利4208.7萬美元，較去年同期虧損2621萬美元大幅轉盈。

富智康自結第3季營收約31.68億美元，較去年同期22.59億美元成長40.2%，單季自結獲利3590.8萬美元，較去年同期543.2萬美元大增5.61倍。

富智康先前表示，持續深化三大核心業務領域布局，拓展智慧製造、車載電子、設備和機器人版圖。