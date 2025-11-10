快訊

中央社／ 台北10日電
富智康。（聯合報系資料庫）
鴻海旗下富智康預估，今年財政年度營收將較2024年成長15%，財務業績可大幅改善，主要受惠車用電子、生產線設備及機器人業務銷售額增加。

富智康日前公布今年前9月自結財務簡要報告中指出，今年前9月毛利率改善提升至3.06%，較去年同期的2.12%成長，主要是結束無獲利或低利潤業務，與客戶和產品組合改變。

富智康今年前9月營業支出9970萬美元，較去年同期的1.13億美元下降，主要是推動自動化、整合廠房及控制開支，加上今年前9月利息費用減少，主要是償還貸款以及美國聯邦準備理事會調降利率帶動。

富智康自結今年前9月營收52.29億美元，較去年同期41.54億美元成長25.8%，前9月自結獲利4208.7萬美元，較去年同期虧損2621萬美元大幅轉盈。

富智康自結第3季營收約31.68億美元，較去年同期22.59億美元成長40.2%，單季自結獲利3590.8萬美元，較去年同期543.2萬美元大增5.61倍。

富智康先前表示，持續深化三大核心業務領域布局，拓展智慧製造、車載電子、設備和機器人版圖。

相關新聞

陸「雙11」人形機械人爆單 多家企業獲逾人民幣億元訂單

人形機器人成為今年中國大陸「雙11」電商平台新主角！松延動力單價人民幣9,998元的500台「小布米」兩天售罄，加速進化...

鞏固鐵礦源 陸副總理劉國中訪問西非

大陸副總理劉國中將出訪西非，並代表大陸國家主席習近平出席一個鐵礦項目投產儀式。大陸在幾內亞西芒杜（Simandou）鐵礦...

富智康：今年營收看增15% 車用電子和機器人成長

鴻海旗下富智康預估，今年財政年度營收將較2024年成長15%，財務業績可大幅改善，主要受惠車用電子、生產線設備及機器人業...

京東第一輛車 價格只要21萬7千新台幣

雖然大陸新能源車內捲嚴重，價格不斷下殺，1月9日，京東第一輛車，價格定了，最便宜只要217,365新台幣！

存儲漲價存貨為王 A股哪家模組廠商Q4迎來高光時刻？

隨著人工智能應用大舉擴張，全球存儲器產業正面臨一場結搆性、長周期缺貨。據了解，三大DRAM原廠SK海力士、三星和美光，以及NAND原廠…

陳志被盜12.7萬枚比特幣、市值逾4千億 國家級駭客組織操盤「黑吃黑」

柬埔寨「太子集團」首腦陳志曾在2020年12月底，被駭客攻擊盜取逾12.7萬枚比特幣，然而這些比特幣存放在攻擊者錢包…

