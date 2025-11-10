中國人形機器人爆單 分析：真實需求未建立

據報導，中國製造的人形機器人近期出現爆單，並成為「雙11」電商平台的新主角，但人形機器人的真實需求尚未廣泛建立，也面對價格戰等問題。

星島日報今天在報導中表示，大陸人形機器人近期出現爆單，比如松延動力單價人民幣9998元（約新台幣4.1萬元）的500台「小布米」兩天售罄，由2.99萬元起的Booster K1也在發布後20分鐘之內被一掃而空。

其他製造商包括優必選、宇樹科技、智元機器人等也出現爆單，紛紛官宣獲得超過億元或千台以上訂單。

報導引述大陸數據指出，截至10月下旬，優必選Walker系列人形機器人的訂單已突破6.3億元；眾擎機器人計畫3年內落地2000台；樂聚機器人整體交付目標為1000至2000台。

報導表示，大陸業界已悄然將人形機器人送入工廠「實訓」，比如優必選將工業人形機器人送進東風柳汽、吉利、奧迪一汽等車企工廠，一台Walker S1可流暢執行一套完整搬運流程，一台Walker S2則可在3分鐘內完成毫米級定位與對接充電，實現「7×24」（7天之內）不間斷工作。

有大陸媒體指出，2024年人形機器人被業內視為「具身智能元年」，今年的訂單潮標誌著行業從技術展示步入商業落地階段。

但報導表示，簽下訂單只是產業化的起點；與賣方高調公布訂單相比，大陸買方的聲音顯得微弱，多位一線工程師向媒體說，至今沒有在工廠中見過人形機器人，一線員工對「為甚麼買」和「買來幹甚麼」也缺乏清晰認知。

報導表示，大陸人形機器人部分訂單來自股東企業或集團企業的關聯方，或以框架協議形式簽署，缺乏具體交付計畫，顯示出當前人形機器人產業化進程仍以供給驅動為主，「真實需求尚未廣泛建立」。

與此同時，人形機器人更被指捲入價格戰，從年初的數十萬元級別迅速進入「千元時代」。比如，松延動力上月底發布高性能、小尺寸人形機器人「小布米」以9998元訂價，成為業內首款萬元以內的人形機器人。

這款產品發布2天後，首批500台在京東平台售罄，令人形機器人成為「雙11」電商平台一大看點。