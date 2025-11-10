陸「雙11」人形機械人爆單 多家企業獲逾人民幣億元訂單

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
優必選機器人Walker S2在大陸十五運會上奏響千年青銅句鑃。（圖／截自央視新聞）
人形機器人成為今年中國大陸「雙11」電商平台新主角！松延動力單價人民幣9,998元的500台「小布米」兩天售罄，加速進化2.99萬元起的Booster K1亦在發布後20分鐘被一掃而空。人形機械人企業迎來爆單，優必選、宇樹科技、智元機器人等紛紛官宣獲超億元或千台以上定單。

據中新社報導，2024年被業內視為「具身智慧元年」，而2025年的定單潮標誌行業從技術展示步入商業落地階段。數據顯示，截至10月下旬，優必選Walker系列人形機器人定單已突破人民幣6.3億元；眾擎機械人計劃3年內落地2,000台；樂聚機器人整體交付目標為1,000至2,000台。初創公司也現億級「大單」。9月，智平方達成全球半導體顯示領域的首個具身智慧戰略合作，未來3年部署逾1,000台機器人，定單金額超4億元。

此前，業界已悄然將人形機械人送入工廠「實訓」。優必選就將工業人形機械人集群送進東風柳汽、吉利、奧迪一汽等車企工廠。一台Walker S1可流暢執行一套完整搬運流程，一台Walker S2則可在3分鐘內完成毫米級定位與對接充電，實現7×24小時不間斷工作。

不過，簽下定單只是產業化的起點。與賣方高調公布定單相比，製造業買方的聲音亦顯得微弱。據《經濟觀察報》引述多位一線工程師稱，未在工廠中見過人形機器人；即使在宣布大額採購的企業內部，一線員工對「為甚麼買」和「買來幹甚麼」也缺乏清晰認知。

部分定單來自股東企業或集團企業的關聯方，或以框架協議形式簽署，缺乏具體交付計劃。這顯示當前人形機械人產業化進程，「仍以供給驅動為主，真實需求尚未廣泛建立」。

人形機器人更被指捲入「價格戰」。從年初的數十萬元級別，迅速進入「千元時代」。10月23日，松延動力發布高性能小尺寸人形機械人「小布米Bumi」，以9,998元定價成為業內首款萬元以內的人形機器人。產品發布2天後，首批500台在京東平台售罄，令人形機器人成為「雙11」電商平台一大看點。

