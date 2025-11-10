京東第一輛車 價格只要21萬7千新台幣

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
1月9日，京東第一輛車，價格定了，最便宜只要217,365新台幣！將在雙十一開始銷售。（圖／取自每日經濟新聞）
雖然大陸新能源車內捲嚴重，價格不斷下殺，1月9日，京東第一輛車，價格定了，最便宜只要217,365新台幣！

據每日經濟新聞，京東聯合廣汽集團、寧德時代9日推出「國民好車」埃安UT super，租電購買價限時優惠4.99萬元（約合新台幣217,365元），整車購買價限時優惠8.99萬元（約合新台幣391,605元）。

11月5日上午，京東第一輛「國民好車」埃安UT super 1號車在長沙工廠正式下線。這也是該款新車首次對外完整展示外觀設計、製造流程、電池技術及換電過程等細節。

京東於10月14日官宣，2025京東「11·11」期間，京東聯合廣汽、寧德時代將正式推出一款神秘「國民好車」。根據規劃，該車將在京東獨家銷售。

在10月14日舉行的京東「雙11」開放日上，京東汽車宣布聯合寧德時代旗下時代電服和廣汽集團共同推出一款「國民好車」。

接近京東的知情人士透露：「京東主要提供用戶消費洞察及獨家銷售，不直接涉及製造環節。」具體而言，京東負責用戶洞察、買車與養車等方面的資源，廣汽提供整車製造能力，寧德時代貢獻電池技術及換電生態，最終整合打造一站式配齊的汽車消費模式。

該車將於京東「雙11」活動期間正式發布，並在京東進行獨家銷售。即日起，用戶可在京東App搜尋「國民好車」提前預約試駕。

10月23日，京東聯合寧德時代、廣汽集團推出的「國民好車」車型名稱官宣，名為「埃安UT super」。前一日，京東「國民好車」001號在京東拍賣平台拍賣，超過26萬人參與了競拍，競標價達到7819萬元。

相關新聞

陸「雙11」人形機械人爆單 多家企業獲逾人民幣億元訂單

人形機器人成為今年中國大陸「雙11」電商平台新主角！松延動力單價人民幣9,998元的500台「小布米」兩天售罄，加速進化...

陳志被盜12.7萬枚比特幣、市值逾4千億 國家級駭客組織操盤「黑吃黑」

柬埔寨「太子集團」首腦陳志曾在2020年12月底，被駭客攻擊盜取逾12.7萬枚比特幣，然而這些比特幣存放在攻擊者錢包…

21.5萬元！京東首款電動車「埃安UT super」公布驚爆價

中國電動車市場恐將掀起新一波價格戰。大陸電商「京東」攜手廣汽集團、寧德時代推出的新款電動車「埃安UT super」，9日...

雖然大陸新能源車內捲嚴重，價格不斷下殺，1月9日，京東第一輛車，價格定了，最便宜只要217,365新台幣！

存儲漲價存貨為王 A股哪家模組廠商Q4迎來高光時刻？

隨著人工智能應用大舉擴張，全球存儲器產業正面臨一場結搆性、長周期缺貨。據了解，三大DRAM原廠SK海力士、三星和美光，以及NAND原廠…

陸提供「白菜價」風光電機組裝備 全球產業皮皮挫

大陸商務部10月31日召開新聞發布會稱，為助力減碳，將向全球積極提供實惠的風電與光伏（太陽能）等綠色低碳產品。大陸現在的風機與光伏面板造價已是全球最便宜，繼續的「實惠」，恐讓各國相關產業再次「皮皮剉」。 大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼在當日的記者會的原話是：在全球應對氣候變化，推動綠色低碳轉型的大背景下，大陸積極拓展綠色貿易，助力實現「雙碳」目標。他說，大陸的全球風電、太陽能發電成本分別下降超過6成、8成，大陸將繼續向全球提供這些實惠的綠色低碳產品。

