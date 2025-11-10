京東第一輛車 價格只要21萬7千新台幣

雖然大陸新能源車內捲嚴重，價格不斷下殺，1月9日，京東第一輛車，價格定了，最便宜只要217,365新台幣！

據每日經濟新聞，京東聯合廣汽集團、寧德時代9日推出「國民好車」埃安UT super，租電購買價限時優惠4.99萬元（約合新台幣217,365元），整車購買價限時優惠8.99萬元（約合新台幣391,605元）。

11月5日上午，京東第一輛「國民好車」埃安UT super 1號車在長沙工廠正式下線。這也是該款新車首次對外完整展示外觀設計、製造流程、電池技術及換電過程等細節。

京東於10月14日官宣，2025京東「11·11」期間，京東聯合廣汽、寧德時代將正式推出一款神秘「國民好車」。根據規劃，該車將在京東獨家銷售。

在10月14日舉行的京東「雙11」開放日上，京東汽車宣布聯合寧德時代旗下時代電服和廣汽集團共同推出一款「國民好車」。

接近京東的知情人士透露：「京東主要提供用戶消費洞察及獨家銷售，不直接涉及製造環節。」具體而言，京東負責用戶洞察、買車與養車等方面的資源，廣汽提供整車製造能力，寧德時代貢獻電池技術及換電生態，最終整合打造一站式配齊的汽車消費模式。

該車將於京東「雙11」活動期間正式發布，並在京東進行獨家銷售。即日起，用戶可在京東App搜尋「國民好車」提前預約試駕。

10月23日，京東聯合寧德時代、廣汽集團推出的「國民好車」車型名稱官宣，名為「埃安UT super」。前一日，京東「國民好車」001號在京東拍賣平台拍賣，超過26萬人參與了競拍，競標價達到7819萬元。