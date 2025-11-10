存儲漲價存貨為王 A股哪家模組廠商Q4迎來高光時刻？

隨著人工智能應用大舉擴張，全球存儲器產業正面臨一場結搆性、長周期缺貨。據了解，三大DRAM原廠SK海力士、三星和美光，以及NAND原廠除了這三大廠商之外，包括鎧俠、長江存儲等產能已全被掃光，市場缺口較大，缺貨問題短期無法解決，缺貨緩解恐怕要到2026年年底才見轉機。

這種行情趨勢之下，存儲模組廠商當前普遍並不急於接單而嚴格控製出貨節奏，市場正處於“存貨為王”的高光時刻。

隨著2025年第三季度財報披露完畢，A股主要存儲模組上市公司（佰維存儲、江波龍、萬潤科技、德明利、朗科科技、同有科技）的經營表現呈現明顯分化。整體來看，行業在營收增長、利潤結搆、存貨管理等方面呈現出多維特征。

從2025年前三季度營收規模來看，江波龍以167.3433億元居首，佰維存儲、德明利、萬潤科技、朗科科技和同有科技分別是65.7508億元、66.5911億元、37.1386億元、7.9483億元和3.2724億元。

營收同比增長率方面，德明利表現最為亮眼，達到85.1294%，佰維存儲、江波龍、萬潤科技、朗科科技和同有科技分別同比增長30.8424%、26.1235%、21.7743%、35.1916%和7.7274%。

在前三季度歸母淨利潤方面，江波龍盈利居首達到7.1263億元，同比增長27.9541%；佰維存儲實現盈利0.3041億元；萬潤科技實現盈利0.2776億元，同比卻下滑16.5846%。

此外，前三季度德明利仍虧損-0.2708億元，同比下滑106.4207%；朗科科技虧損0.2846億元，同比增長58.2631%；同有科技實現盈利0.0929億元，同比下滑70.374%。

從第三季度營收規模來看，江波龍以65.3868億元居首，佰維存儲、德明利、萬潤科技、朗科科技和同有科技營收分別為26.6275億元、25.5007億元、11.6627億元、3.1592億元、1.5354億元。

營收同比增長率方面，同有科技表現最為亮眼，達到197.0645%；江波龍、佰維存儲、德明利、萬潤科技和朗科科技分別同比增長54.6003%、68.059%、79.4671%、10.9974%和82.7307%。

在三季度歸母淨利潤方面，江波龍盈利達到6.9787億元居首，同比增長1994%；佰維存儲盈利2.5621億元，同比增長563.77%；德明利盈利0.909億元，同比增長166.8%；萬潤科技盈利0.122億元，同比173.5%；同有科技盈利0.277億元，同比增長300.46%；朗科科技虧損0.106億元，同比增長72%。

從存貨來看，江波龍以85.1687億元居首，佰維存儲、德明利、萬潤科技、朗科科技和同有科技的存貨分別為56.9514億元、59.3952億元、3.8674億元、2.9083億元和1.3824億元。

從應收賬款規模看，江波龍以27.6049億元居首，佰維存儲、德明利、萬潤科技、朗科科技和同有科技分別為13.7709億元、9.3718億元、12.9445億元、1.093億元、3.7449億元。

總結來看，隨著三季度存儲產品全面漲價，各家模組廠商都喫到漲價周期的紅利，Q3單季度經營數據明顯改善，盈利能力大幅提升，其中行業龍頭江波龍Q3淨利潤同比增速高達20倍，漲價周期的力量可見一斑。

與此同時，四季度存儲市場正處於“存貨為王”的高光時刻，哪家模組廠存貨越多就越能喫到漲價周期的紅利，從存貨來看，各家模組廠都在提高自身存貨規模，以江波龍、佰維存儲等為首的模組廠與後排模組廠商差距將會越來越大。