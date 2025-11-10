陳志被盜12.7萬枚比特幣、市值逾4千億 國家級駭客組織操盤「黑吃黑」

中國國家計算機病毒應急處理中心11月9日發布報告，指柬埔寨「太子集團」首腦陳志曾在2020年12月底，被駭客攻擊盜取逾12.7萬枚比特幣（目前市值超過4000億新台幣），然而這些比特幣存放在攻擊者錢包地址長達4年，幾乎分文未動。

而美國政府今年10月宣告已沒收陳志相近數額的比特幣。報告指，這更像是一場由「國家級駭客組織團」操盤的精準行動、「黑吃黑」事件。

陳志詐騙案始末

有關報告題為《LuBian礦池遭駭客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術溯源分析報告》，講述LuBian礦池（LuBian mining pool）2020年12月29日遭駭客攻擊事件，其超過90%（超12.7萬）比特幣被盜，報告指，這些比特幣的持有者正是陳志，被盜時市值約35億美元（近1100億新台幣），目前價值達到150億美元（約4694億新台幣）。

奇怪的是，這批比特幣被盜後存放於錢包地址中長達4年之久；直到去年6月22日至7月23日期間，再次轉移到新的鏈上地址，至今未動。

疑似被美國政府沒收

報告稱，美國知名區塊鏈追蹤工具平台ARKHAM已將這些最終地址標記為美國政府持有。

至2025年10月14日，美國司法部宣布對陳志提起刑事指控，並稱沒收陳志及其太子集團的超過12.7萬枚比特幣。該數額與2020年案件中的比特幣吻合。目前，美國政府在起訴書中暫未公布如何獲取陳志巨額比特幣鏈上地址私鑰。

報告指，種種證據表明美方沒收的比特幣正是2020年案件中被盜的同一批，是一宗典型的國家級駭客組織操盤的「黑吃黑」事件。

比特幣作為加密貨幣，其鏈上地址用於標識比特幣資產的歸屬和流向，掌握鏈上地址私鑰可以完全控制比特幣鏈上地址中的比特幣。

