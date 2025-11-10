快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

陳志被盜12.7萬枚比特幣、市值逾4千億 國家級駭客組織操盤「黑吃黑」

香港01／ 撰文：莊勁菲
陳志擁有英國和柬埔寨國籍，並獲得柬埔寨公爵，和各大企業家獎項。（微博照片）
陳志擁有英國和柬埔寨國籍，並獲得柬埔寨公爵，和各大企業家獎項。（微博照片）

中國國家計算機病毒應急處理中心11月9日發布報告，指柬埔寨「太子集團」首腦陳志曾在2020年12月底，被駭客攻擊盜取逾12.7萬枚比特幣（目前市值超過4000億新台幣），然而這些比特幣存放在攻擊者錢包地址長達4年，幾乎分文未動。

而美國政府今年10月宣告已沒收陳志相近數額的比特幣。報告指，這更像是一場由「國家級駭客組織團」操盤的精準行動、「黑吃黑」事件。

陳志詐騙案始末

有關報告題為《LuBian礦池遭駭客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術溯源分析報告》，講述LuBian礦池（LuBian mining pool）2020年12月29日遭駭客攻擊事件，其超過90%（超12.7萬）比特幣被盜，報告指，這些比特幣的持有者正是陳志，被盜時市值約35億美元（近1100億新台幣），目前價值達到150億美元（約4694億新台幣）。

奇怪的是，這批比特幣被盜後存放於錢包地址中長達4年之久；直到去年6月22日至7月23日期間，再次轉移到新的鏈上地址，至今未動。

疑似被美國政府沒收

報告稱，美國知名區塊鏈追蹤工具平台ARKHAM已將這些最終地址標記為美國政府持有。

至2025年10月14日，美國司法部宣布對陳志提起刑事指控，並稱沒收陳志及其太子集團的超過12.7萬枚比特幣。該數額與2020年案件中的比特幣吻合。目前，美國政府在起訴書中暫未公布如何獲取陳志巨額比特幣鏈上地址私鑰。

報告指，種種證據表明美方沒收的比特幣正是2020年案件中被盜的同一批，是一宗典型的國家級駭客組織操盤的「黑吃黑」事件。

比特幣作為加密貨幣，其鏈上地址用於標識比特幣資產的歸屬和流向，掌握鏈上地址私鑰可以完全控制比特幣鏈上地址中的比特幣。

延伸閱讀：

涉經營柬埔寨詐騙集團 美國制裁首腦陳志 凍結逾1200億元比特幣

陳志也被騙？美媒：曾大舉投資新加坡 遭家族辦主管捲走逾3500萬

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

陳志被盜12.7萬枚比特幣、市值逾4千億 國家級駭客組織操盤「黑吃黑」

柬埔寨「太子集團」首腦陳志曾在2020年12月底，被駭客攻擊盜取逾12.7萬枚比特幣，然而這些比特幣存放在攻擊者錢包…

21.5萬元！京東首款電動車「埃安UT super」公布驚爆價

中國電動車市場恐將掀起新一波價格戰。大陸電商「京東」攜手廣汽集團、寧德時代推出的新款電動車「埃安UT super」，9日...

存儲漲價存貨為王 A股哪家模組廠商Q4迎來高光時刻？

隨著人工智能應用大舉擴張，全球存儲器產業正面臨一場結搆性、長周期缺貨。據了解，三大DRAM原廠SK海力士、三星和美光，以及NAND原廠…

陸提供「白菜價」風光電機組裝備 全球產業皮皮挫

大陸商務部10月31日召開新聞發布會稱，為助力減碳，將向全球積極提供實惠的風電與光伏（太陽能）等綠色低碳產品。大陸現在的風機與光伏面板造價已是全球最便宜，繼續的「實惠」，恐讓各國相關產業再次「皮皮剉」。 大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼在當日的記者會的原話是：在全球應對氣候變化，推動綠色低碳轉型的大背景下，大陸積極拓展綠色貿易，助力實現「雙碳」目標。他說，大陸的全球風電、太陽能發電成本分別下降超過6成、8成，大陸將繼續向全球提供這些實惠的綠色低碳產品。

陸新能源車購置稅優惠 明年起砍半

大陸新能源汽車大力補貼購置稅，將進入下一階段。大陸官方宣布，自2026年1月1日起，新能源汽車購置稅將由目前的全額免稅調...

陸化石能源占比 去年降到80%

大陸國務院新聞辦公室8日發布的《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書指出，大陸持續提升化石能源清潔高效利用水平，合理控制化石能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。