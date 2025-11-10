21.5萬元！京東首款電動車「埃安UT super」公布驚爆價

快訊

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
京東進軍車市推出的首款電動車「埃安UT super」，不僅售價最低只要新台幣21.5萬元，而且上京東的APP就能輕鬆購買。（圖／取自埃安官網）
中國電動車市場恐將掀起新一波價格戰。大陸電商「京東」攜手廣汽集團、寧德時代推出的新款電動車「埃安UT super」，9日晚間正式公布售價，租電購買價限時優惠只要人民幣4.99萬元（約合新台幣21.5萬元），整車購買價限時優惠人民幣8.99萬元（約合新台幣38.7萬元）。

埃安（AION）是廣州汽車集團旗下電動車品牌，前身為2017年7月28日成立的廣汽新能源。2020年11月在廣州車展期間正式宣布獨立運營，定位新能源智能汽車領域。

《每日經濟新聞》報導，11月5日上午，京東第一輛埃安UT super 1號車在長沙工廠正式下線。這也是該款新車首次對外完整展示外觀設計、製造工藝、電池技術及換電過程等細節。

京東於10月14日宣布，今年「雙11」期間，京東聯合廣汽、寧德時代將正式推出一款神秘「國民好車」，並在京東平台獨家銷售。

消息人士稱，「具體而言，京東負責用戶洞察、買車與養車等方面的資源，廣汽提供整車製造能力，寧德時代貢獻電池技術及換電生態，最終整合打造一站式配齊的汽車消費模式。」

10月23日，京東與寧德時代、廣汽集團共同公布，三方聯手推出的這款「國民好車」名為「埃安UT super」。前一日，京東「國民好車」001號在京東拍賣平台進行拍賣，湧入逾26萬人參加競拍，競拍價最終達到人民幣7,819萬元。

根據埃安官網介紹，埃安UT super搭載寧德時代「巧克力電池」，以500公里超長續航實現「一周一充」，並支持99秒極速換電。

智在能體驗方面，埃安UT super搭載華為與大陸車廠聯合開發的智能座艙解決方案「華為雲」車機，號稱具備「無限功能、無限算力、無限存儲、無限更新」的智能體驗；在安全方面，埃安UT super配備同級獨有的倒車哨兵與540度全景影像。

作為京東推出的首款電動車，京東、廣汽與寧德時代還共同推出「180天價保」承諾。所有在今年12月31日24時前完成購車的車主，若在提車後180天內發生降價，均可獲得10倍差額賠償。

京東攜手廣汽集團、寧德時代共同推出的電動車「埃安UT super」，9日晚間公布震撼價，最低只要人民幣4.99萬元。（圖／取自埃安微信公眾號）
相關新聞

陸提供「白菜價」風光電機組裝備 全球產業皮皮挫

大陸商務部10月31日召開新聞發布會稱，為助力減碳，將向全球積極提供實惠的風電與光伏（太陽能）等綠色低碳產品。大陸現在的風機與光伏面板造價已是全球最便宜，繼續的「實惠」，恐讓各國相關產業再次「皮皮剉」。 大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼在當日的記者會的原話是：在全球應對氣候變化，推動綠色低碳轉型的大背景下，大陸積極拓展綠色貿易，助力實現「雙碳」目標。他說，大陸的全球風電、太陽能發電成本分別下降超過6成、8成，大陸將繼續向全球提供這些實惠的綠色低碳產品。

陸新能源車購置稅優惠 明年起砍半

大陸新能源汽車大力補貼購置稅，將進入下一階段。大陸官方宣布，自2026年1月1日起，新能源汽車購置稅將由目前的全額免稅調...

陸化石能源占比 去年降到80%

大陸國務院新聞辦公室8日發布的《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書指出，大陸持續提升化石能源清潔高效利用水平，合理控制化石能...

小鵬機器人貓步 仿如真人

大陸機器人再有突破，小鵬汽車在2025年11月5日小鵬第七屆科技日上，展示了全新一代人形機器人IRON，這款機器人以高度...

陸10月CPI轉正年增0.2% 通縮壓力緩解 顯示政策助力見成效

大陸統計局昨（9）日公布，受擴內需等政策持續發揮作用，加上「十一」、中秋長假拉動，10月消費者物價指數（CPI）年增0....

