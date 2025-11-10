陸化石能源占比 去年降到80%

大陸國務院新聞辦公室8日發布的《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書指出，大陸持續提升化石能源清潔高效利用水平，合理控制化石能源消費，化石能源消費比重由2020年的84.0%降至2024年的80.2%。

中新社報導，能源活動是碳排放的最主要來源，能源綠色低碳轉型是實現碳達峰碳中和的關鍵。白皮書指出，大陸立足基本國情和發展階段，在保障能源安全的前提下，大力實施可再生能源替代，推進新型能源體系和新型電力系統建設，為實現雙碳目標提供有力支撐。

報導指，大陸推進非化石能源消費比重由2020年的16.0%增至2024年的19.8%，年均提高近1個百分點。並持續提升化石能源清潔高效利用，化石能源消費比重由2020年的84.0%降至2024年的80.2%。

此外，大陸大力實施煤電機組節能降碳改造，持續推動煤電行業淘汰落後產能，10年來累計完成淘汰煤電落後產能超過1億千瓦。加大重點行業領域煤炭減量替代力度，提升工業領域清潔能源應用比重和電氣化水平，推進散煤替代，煤炭占能源消費總量比重由2020年的56.7%降至2024年的53.2%。

白皮書還指，隨著新能源大規模發展，大陸大力提升電力系統安全運行和抵禦風險能力，加快建設清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能的新型電力系統，推動源網荷儲（電源、電網、負荷、儲能）一體化發展，實現了可再生能源大規模開發和利用。