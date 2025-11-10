快訊

2026大選 綠憂「總統因素」影響縣市長初選

打擊毒駕！為解執法困境 唾液毒品快篩最快本月上路

陸新能源車購置稅優惠 明年起砍半

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸新能源汽車大力補貼購置稅，將進入下一階段。大陸官方宣布，自2026年1月1日起，新能源汽車購置稅將由目前的全額免稅調整為減半徵收。分析人士指，新政策短期可能刺激搶購潮，2026年初減半優惠生效後市場或放緩，未來增長將更多依靠技術和車型創新。

據央視報導，大陸官方宣布，從2026年1月1日起，新能源汽車購置稅將由全額免稅調整為減半徵收。近段時間，受購置稅調整及年底傳統銷售旺季影響，新能源車市場迎來新一輪消費高峰。

在海南海口一家汽車展廳內，負責人表示，政策消息與年底旺季疊加，近期門市客流及訂單量較平日大幅增加。廣汽埃安海口秀英體驗中心市場部經理廖佳玲指，客流和訂單量比平時增長近六成。為接住這波熱度，門市已加配銷售人手並延長營業時間。同時，店裡也擺滿最新款車型。

據報導，在江蘇南京，當地經銷商也加強服務保障，透過展廳物料展示及專人政策解讀，幫助消費者了解政策細節及合理規畫購車時機。蘇豪天泓汽車集團新能源品牌負責人曹慧說，公司已備齊充足現車，讓消費者能抓住購車黃金期。

據悉，目前符合條件的乘用新能源車可享受最高人民幣3萬元的購置稅免稅優惠。根據新政策，優惠額將降至最高人民幣1.5萬元，有效期至2027年底。

中國汽車流通協會副會長王都表示，這次政策調整不僅是稅收手段的變化，更是推動新能源車產業從「價格戰」向「價值戰」轉型的一步。透過設定技術門檻引導產業高質量發展轉型，鼓勵更先進的技術應用到新能源車上。

有業內人士認為，嚴格的技術門檻將促使車企加大研發投入，專注於提升產品品質、優化能耗表現與續航能力，而非單純依託政策進行低成本競爭。這將有助新能源汽車產業擺脫「內捲」（惡性競爭），轉向以技術創新為核心的發展軌道，協助產業實現可持續健康發展。

大陸汽車行業動態平台「CarNewsChina」引述分析人士指，新政策可能帶來兩種不同影響。首先，短期內因搶購截止日期而出現的銷售激增，以及2026年初減半優惠生效後可能的市場放緩。其次，由於新能源車滲透率已超過新車銷售的45%，未來增長更多將依賴技術和車型創新，而非單純的政策刺激。

能源 門檻 消費者

延伸閱讀

觀察站／大陸「灰色地帶」襲擾策略升級版

陸社交平台瘋傳藝人吳亦凡死訊 但尚未獲官方證實

行李轉運頻延誤航班大誤點 知名廉航燒掉93億黯然收場…母公司遭惡意併購

全球氣候治理 大陸扮要角 強調要以中國理念和實踐引領新格局

相關新聞

擴內需顯效 陸10月CPI年增0.2％

大陸統計局昨公布，十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之○點二，優於市場預期的持平，亦是相隔三個月再次出現正增長。十月生...

陸新能源車購置稅優惠 明年起砍半

大陸新能源汽車大力補貼購置稅，將進入下一階段。大陸官方宣布，自2026年1月1日起，新能源汽車購置稅將由目前的全額免稅調...

陸化石能源占比 去年降到80%

大陸國務院新聞辦公室8日發布的《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書指出，大陸持續提升化石能源清潔高效利用水平，合理控制化石能...

小鵬機器人貓步 仿如真人

大陸機器人再有突破，小鵬汽車在2025年11月5日小鵬第七屆科技日上，展示了全新一代人形機器人IRON，這款機器人以高度...

陸10月 CPI 轉正年增0.2% 通縮壓力緩解 顯示政策助力見成效

大陸統計局昨（9）日公布，受擴內需等政策持續發揮作用，加上「十一」、中秋長假拉動，10月消費者物價指數（CPI）年增0....

蘋果鏈搶進機器人賽道 藍思設研究院拚技術突破

大陸「果鏈巨頭」藍思科技日前斥資人民幣1,000萬元（約新台幣4,100萬元）成立湖南省智啟未來人工智慧與機器人研究院，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。