陸銀行業監督管理法修訂草案分析

台資銀行從事大陸業務須關注最新《銀行業監督管理法（修訂草案）》。

大陸《銀行業監督管理法（修訂草案）》（以下簡稱草案）已在2025年9月通過，目的在彌補現行法律於監管實務中的問題，對台資銀行在大陸運營產生影響，本次草案的核心變化分析如下：

1、資料跨境流動管理和處罰

草案明確要求銀行業金融機構不得擅自向境外提供與業務活動有關的文件、資料、數據，表示台資銀行在將大陸境內業務資料傳送回境外總行時，流程要求將更為嚴格，同時還須採取必要的資料安全保護管理和技術措施，對於敏感性資料在出境前應進行脫敏處理。

對違反規定向境外提供文件、資料、數據等行為，將採取雙罰制，也就是除了對單位處罰外，還將對直接負責的董事、監事、高級管理人員或直接責任人員採取警告、罰款、取消任職資格、禁止從事銀行業工作等措施。

2、新增「域外適用效力」條款

未經同意，境外監管機構不得在大陸境內直接進行調查取證。意味著若境外監管機構試圖對外資銀行進行調查時，只要涉及在大陸的業務，就必須通過大陸監管機構進行，啟動跨境監管協作的程序。

3、加強對股東的穿透式監管

新增「主要股東股權信息報告義務」，規定銀行業金融機構主要股東，應逐層說明其股權結構直至實際控制人，以及與其他股東的關聯關係或一致行動關係。若是新設銀行，則須嚴格審查股東、實際控制人資金來源、財務狀況、資本補充能力、股權結構和誠信狀況等。

台資銀行母行或集團作為主要股東，需透明的向大陸金管局披露自身股權結構和財務狀況，也就是增加股東合規的義務。

4、任職資格方面

除董事、高級管理人員外，新增對監事、其他履行重要職責人員實行任職資格管理。關於任職資格規定，應關注2025年6月1日施行的《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》。

5、強調對從業人員監管

明確銀行從業人員應重視品行，具備從業專業能力。犯有貪污賄賂、瀆職、侵犯財產罪等被判處刑罰就不得從業。對銀行業從業人員的監管呈現出 「從嚴從緊」的明顯趨勢。

6、監管強制措施的變化

新增條款包括限制向董事、監事、高級管理人員和其他履行重要職責的人員支付報酬、提供福利；限制資產轉讓、重要資本性支出或在資產上設定其他權利；限制或要求降低風險資產規模；調整監管指標要求；責令對從業人員給予紀律處分。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)