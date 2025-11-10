快訊

2026大選 綠憂「總統因素」影響縣市長初選

打擊毒駕！為解執法困境 唾液毒品快篩最快本月上路

京東建物流機器人超級工廠 近期正式落地無錫

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸電商巨頭京東。（路透）
大陸電商巨頭京東。（路透）

電商巨頭京東狼族機器人全球智慧工廠項目近期正式落地無錫。該項目將建設京東全球首個智慧物流機器人超級工廠，實現從核心零組件生產到機器人本體組裝、再到軟體系統集成的全流程智慧化，建成後將成為京東規模最大、自動化程度最高的機器人生產基地之一。

無錫日報報導，京東物流自主研發的智狼貨到人系統，在成功應對京東618、京東11.11等電商大促高峰的實戰考驗後，已進入在大陸全國規模化複製與應用的新階段。目前，該系統已在北京、福州、廣州、成都等多個核心城市的多種類型倉庫實現落地部署，智狼的應用大幅提升了倉內作業效率，數萬SKU（庫存最小單位）的倉庫中，最快秒級即可完成揀貨。此前，京東與可以科技宣布攜手深耕「智慧情感交互機器人」這一前沿領域。

京東集團董事局主席劉強東描繪未來數位化的時代，他說，未來機器人可以直接到社區門口，拿上包裹，再通過智慧門鎖授權的方式，讓機器人安全地打開家門，把包裹送進屋裡。而這樣的景象或成為京東布局機器人賽道的基礎。

電商 規模 物流

延伸閱讀

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

天上掉餡餅？俄國男意外獲得270萬「年終」拒還 公司提告追錢

高雄金屬工廠董娘與前夫口角聲請家暴令 2小時後遭他滅火器砸頭

搶AI人才 華為發全球招募令 騰訊祭獎學金 京東推天才計畫

相關新聞

擴內需顯效 陸10月CPI年增0.2％

大陸統計局昨公布，十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之○點二，優於市場預期的持平，亦是相隔三個月再次出現正增長。十月生...

陸新能源車購置稅優惠 明年起砍半

大陸新能源汽車大力補貼購置稅，將進入下一階段。大陸官方宣布，自2026年1月1日起，新能源汽車購置稅將由目前的全額免稅調...

陸化石能源占比 去年降到80%

大陸國務院新聞辦公室8日發布的《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書指出，大陸持續提升化石能源清潔高效利用水平，合理控制化石能...

小鵬機器人貓步 仿如真人

大陸機器人再有突破，小鵬汽車在2025年11月5日小鵬第七屆科技日上，展示了全新一代人形機器人IRON，這款機器人以高度...

陸10月 CPI 轉正年增0.2% 通縮壓力緩解 顯示政策助力見成效

大陸統計局昨（9）日公布，受擴內需等政策持續發揮作用，加上「十一」、中秋長假拉動，10月消費者物價指數（CPI）年增0....

蘋果鏈搶進機器人賽道 藍思設研究院拚技術突破

大陸「果鏈巨頭」藍思科技日前斥資人民幣1,000萬元（約新台幣4,100萬元）成立湖南省智啟未來人工智慧與機器人研究院，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。