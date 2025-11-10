京東建物流機器人超級工廠 近期正式落地無錫
電商巨頭京東狼族機器人全球智慧工廠項目近期正式落地無錫。該項目將建設京東全球首個智慧物流機器人超級工廠，實現從核心零組件生產到機器人本體組裝、再到軟體系統集成的全流程智慧化，建成後將成為京東規模最大、自動化程度最高的機器人生產基地之一。
無錫日報報導，京東物流自主研發的智狼貨到人系統，在成功應對京東618、京東11.11等電商大促高峰的實戰考驗後，已進入在大陸全國規模化複製與應用的新階段。目前，該系統已在北京、福州、廣州、成都等多個核心城市的多種類型倉庫實現落地部署，智狼的應用大幅提升了倉內作業效率，數萬SKU（庫存最小單位）的倉庫中，最快秒級即可完成揀貨。此前，京東與可以科技宣布攜手深耕「智慧情感交互機器人」這一前沿領域。
京東集團董事局主席劉強東描繪未來數位化的時代，他說，未來機器人可以直接到社區門口，拿上包裹，再通過智慧門鎖授權的方式，讓機器人安全地打開家門，把包裹送進屋裡。而這樣的景象或成為京東布局機器人賽道的基礎。
