蘋果鏈搶進機器人賽道 藍思設研究院拚技術突破

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸「果鏈巨頭」藍思科技日前斥資人民幣1,000萬元（約新台幣4,100萬元）成立湖南省智啟未來人工智慧與機器人研究院，以求在AI和人形機器人領域再度突破。此外，同為「果鏈」的領益智造、長盈精密等均已開闢專門的人形機器人產線或廠房用於生產，且有較大額的訂單交付。另外富士康、立訊精密、瑞聲科技等也有所試水，以尋機切入「機器人鏈」。

受到蘋果對代工廠高度智慧化要求，果鏈企業長期以來都是工業機器人的核心採購方。時代財經報導，近年隨著具身智慧技術的突破與製造場景的演進，所部署的機器人形態也正從傳統的固定式機械臂，逐步向移動複合機器人乃至人形機器人延伸。未來果鏈企業不只造手機，或將進軍機器狗、機器人領域。

今年初，富士康與優必選宣布，優必選工業人形機器人Walker S1，已在富士康位於深圳龍華的工廠開展實訓工作；第二階段，優必選工業人形機器人將進入富士康河南鄭州車廠實訓。

富士康關聯上市公司雲智匯科技9月又與優必選簽署全球戰略合作協議，2025到2027年，雙方將共同推進優必選人形機器人，在富士康大陸和全球各廠域，以及生態戰略聯盟合作夥伴中的製造、落地與交付。同時，富士康還將在休斯頓工廠部署人形機器人，為輝達生產人工智慧伺服器。

藍思科技近期動作頻繁，除兩度宣布與越疆的訂單合作外，還在近日出資人民幣750萬元，成立湖南省智啟未來人工智慧與機器人研究院。

相關新聞

擴內需顯效 陸10月CPI年增0.2％

大陸統計局昨公布，十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之○點二，優於市場預期的持平，亦是相隔三個月再次出現正增長。十月生...

陸新能源車購置稅優惠 明年起砍半

大陸新能源汽車大力補貼購置稅，將進入下一階段。大陸官方宣布，自2026年1月1日起，新能源汽車購置稅將由目前的全額免稅調...

陸化石能源占比 去年降到80%

大陸國務院新聞辦公室8日發布的《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書指出，大陸持續提升化石能源清潔高效利用水平，合理控制化石能...

小鵬機器人貓步 仿如真人

大陸機器人再有突破，小鵬汽車在2025年11月5日小鵬第七屆科技日上，展示了全新一代人形機器人IRON，這款機器人以高度...

陸10月 CPI 轉正年增0.2% 通縮壓力緩解 顯示政策助力見成效

大陸統計局昨（9）日公布，受擴內需等政策持續發揮作用，加上「十一」、中秋長假拉動，10月消費者物價指數（CPI）年增0....

