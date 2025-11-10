陸10月 CPI 轉正年增0.2% 通縮壓力緩解 顯示政策助力見成效

大陸統計局昨（9）日公布，受擴內需等政策持續發揮作用，加上「十一」、中秋長假拉動，10月消費者物價指數（CPI）年增0.2%，優於市場預期的持平，亦是相隔三個月再次出現正增長。扣除食品和能源價格的核心CPI按年則上升1.2%，升幅連續第六個月擴大，為2024年3月以來最高。

在「反內捲」政策助力下，生產者物價指數（PPI）年減2.1％，降幅較上月收窄0.2個百分點。通縮壓力有望緩解。

大陸CPI、PPI年增率

數據顯示，以年增率計，10月城市上漲0.3%，農村下降0.2%；食品價格下降2.9%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格下降0.2%，服務價格上漲0.8%。

大陸統計局城市司首席統計師董莉娟表示，以月增率計，服務價格由上月下降0.3%轉為上漲0.2%，高於季節性水平0.2個百分點，影響CPI較上月上漲約0.07個百分點。十一、中秋雙節疊加，出行需求較旺，賓館住宿、飛機票和旅遊價格分別上漲8.6%、4.5%和2.5%，漲幅均高於季節性水平。

此外，PPI月減由上月持平轉為上漲0.1%；工業生產者購買價格年減2.7%，月增0.1%。董莉娟分析原因有二：一是重點行業產能治理持續推進，導致相關行業價格年降幅收窄；二是現代化產業體系加快構建和消費潛力有序釋放，帶動相關行業價格上漲。

陸國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟表示，未來3至6個月，在宏觀政策保持支持力度、市場信心修復、內部需求擴大、高質量供給創造有效需求背景下，CPI穩步回升與PPI通縮壓力持續緩解，將使物價總水平擺脫前期低位運行狀態，整體價格中樞將邁上溫和抬升的新台階。但需注意外部環境不確定性和國內有效需求的鞏固程度。