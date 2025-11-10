聽新聞
擴內需顯效陸10月CPI年增0.2％

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸統計局昨公布，十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之○點二，優於市場預期的持平，亦是相隔三個月再次出現正增長。十月生產者物價指數（ＰＰＩ）年減百分之二點一，降幅較上月收窄○點二個百分點。

數據顯示，十月ＣＰＩ年增百分之○點二。其中，城市上漲百分之○點三，農村下降百分之○點二；食品價格下降百分之二點九，非食品價格上漲百分之○點九；消費品價格下降百分之○點二，服務價格上漲百分之○點八。

一至十月平均，ＣＰＩ較上年同期下降百分之○點一。居民消費物價月增百分之○點二，其中，城市上漲百分之○點二，農村上漲百分之○點一；食品價格上漲百分之○點三，非食品價格上漲百分之○點二；消費品價格上漲百分之○點二，服務價格上漲百分之○點二。

大陸統計局城市司首席統計師董莉娟表示，服務價格轉為上漲百分之○點二，住宿、機票和旅遊價格分別上漲百分之八點六、百分之四點五和百分之二點五。食品價格上漲百分之○點三，高於季節性水準，受鮮菜、羊肉、鮮果、蝦蟹類和牛肉價格上漲帶動。能源價格下降百分之○點四，扣除能源的工業消費品價格上漲百分之○點三，其中受國際金價上升影響，大陸金飾價格漲幅達百分之十點二。

她指出，十月擴內需等政策措施持續顯效，加上「十一」、中秋長假帶動ＣＰＩ較去年同期及上月都有所上升。十月ＣＰＩ較九月上漲百分之○點二，漲幅比九月擴大○點一個百分點。

董莉娟表示，十月ＰＰＩ年降百分之二點一，降幅連續三個月收窄，這是由於重點行業產能治理持續推進，相關行業價格比去年同期降幅收窄。現代化產業體系加快構建和消費潛力有序釋放，帶動相關行業價格較去年同期上漲。

大陸國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟表示，未來三至六個月，在宏觀政策保持支持力度、市場信心持續修復、內部需求擴大等背景下，ＣＰＩ回升與ＰＰＩ通縮壓力持續緩解，將使物價水準擺脫前期低位狀態。

擴內需顯效陸10月CPI年增0.2％

