福建艦入列邁入三航艦時代...陸專家：下艘或達10萬噸 常規動力已夠用

大陸第一艘電磁彈射型航艦福建艦5日在海南三亞某軍港入列後，象徵著共軍的海軍正式邁入「三航艦」時代。同時，外界已開始關注下一艘大陸國產航艦有甚麼新技術，是否為核動力航艦等。大陸軍事專家傅前哨表示，在排水量上，中國航艦已從6萬多噸到8萬多噸，他預期下代航艦肯定會到10萬噸以上，目前來看常規動力航艦是夠用的。

大陸南方報業集團旗下影音平台「南都N視頻」8日指，傅前哨稱，福建艦將成世界上首個能同時搭載艦載戰鬥機、艦載預警機、艦載無人加油機、艦載教練機和艦載無人機的航空母艦，這也是福建艦的突出優勢之一。

他提到，與前兩艘大陸國產航空母艦遼寧艦和山東艦相比，福建艦最突出的特點是採用電磁彈射，這不僅是從滑躍起飛到彈射起飛的代際跨越，更是帶動航艦戰鬥能力的倍增。他強調，能起飛的艦載機越多，空中編隊機型以及數量就多，能盡快形成一個作戰整體，形成一個體系化的突擊力量。同時，電磁彈射輸出彈射力穩定，有利艦載機長期服役，也能保護飛行員不受超出必要的衝擊過載。

而在福建艦入列後，許多大陸網友已開始「催更」下艘國產航空母艦，包括會如何命名、有哪些新技術、會不會是核動力航艦？傅前哨對此表示，中國的航空母艦還在不斷地發展進步，在排水量上，已從6萬多噸到了8萬多噸，他預計下一代的航母肯定會到10萬噸以上。

針對大陸何時有核動力航母的問題，傅前哨稱「我個人看法不要急」，因為現在常規動力航艦對解放軍來說，保證家門口的安全已經足夠。核動力航艦最大的優勢就是跑得遠，「而我們現在發展航母就是為了保衛國家安全，維護祖國的海上權益。目前來看常規動力航母是夠用的。」

他還談到，因為設計航艦的成本很高，要做大量實驗，如果只生產一艘，從經濟上不合算。「因此，下一艘航母，我個人看法應該還是常規動力，而且會在福建艦的基礎上再做進一步細化優化，讓它的綜合性能更強。」

傅前哨認為，最終中國一定會發展核動力航艦，但數量應該不會很多。因為核動力航艦的優勢就是跑得遠，但不一定功率大，比如法國「戴高樂」號核動力航艦，最大速度也不到30節，甚至不如常規動力航艦。「我認為，中國的常規動力和核動力航母都會發展，但是必須按部就班」。

不過，傅前哨說，「以中國目前的技術儲備，研發一款和動力航艦，甚至是一艘比美國更先進更安全的和動力航艦，已經是沒有問題」，但他認為，大陸「不會像美國那樣搞全球爭霸，搞這麼多的航艦，也養不起」。