陸再公告 暫停實施部分稀土對美出口管制措施

大陸商務部9日公告，去年底開始實施的鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口，以及對石墨兩用物項對美國出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查等措施，即日起至2026年11月27日暫停實施。

這次川習會後，大陸商務部於本月7日公告，即日起至2026年11月10日，暫停實施六項涉及稀土對美出口管制後，進一步鬆綁對美出口稀土等關鍵物資的管制。

大陸商務部9日上午於官網發布公告稱，「商務部公告2024年第46號（《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》）第二款暫停實施。」

大陸商務部2024年12月3日發布2024年第46號公告第二款為：「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。」這項對美出口管制措施自公布之日起正式實施。

大陸商務部、海關總署本月7日晚間發布2025年第70號公告，宣布暫停實施商務部、海關總署公告2025年第55號、56號、57號、58號及商務部公告2025年第61號、62號的決定。

前述公告都是在10月9日陸續發出，第55號為針對超硬材料相關物項實施出口管制；第56號為針對部分稀土設備和原輔料相關物項實施出口管制；第57號為針對部分中重稀土相關物項實施出口管制；第58號為針對鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制；第61號為針對境外相關稀土物項實施出口管制；第62號為針對稀土相關技術實施出口管制。