川習會後 中國放寬鎵鍺等兩用物項對美出口
川習會後，中國持續放寬對美國的出口管制。中國去年底公布暫停鎵、鍺等兩用物項對美國出口，就石墨兩用物項對美國出口也實施更嚴格審查。中國商務部今天公布，相關措施自即日起至2026年11月27日暫停實施。
中國商務部網站9日公布，經批准，自即日起至2026年11月27日，商務部公告2024年第46號（「關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告」）第二款暫停實施。
2024年12月3日，中國商務部發布2024年第46號公告，指根據「中國出口管制法」等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強相關兩用物項對美國出口管制。
公告中的第一款是禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。第二款是原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。
所謂「兩用物項」是指兼有民事與軍事用途，或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的物項。
根據中國商務部今天的公布，即鎵、鍺等兩用物項可以恢復對美出口，但兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口仍然禁止。
鎵和鍺是半導體產業的重要戰略物資，廣泛應用在紅外線光學、光纖通訊傳輸、感測元件、太陽能電池等領域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言