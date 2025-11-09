安世僵局現轉機？歐盟：陸同意恢復安世晶片出口但限民用

歐洲晶片製造商安世半導體（Nexperia）事件出現轉折。歐盟貿易專員謝夫喬維奇8日證實，中方同意在僅限民用前提下恢復向歐洲汽車業供應晶片。同時，大陸商務部也指，截至目前尚未見到荷方在停止侵害大陸企業合法權益和恢復全球半導體供應鏈穩定方面的實際行動，並透露同意荷經濟部派員赴中磋商的請求。

大陸網路媒體《觀察者網》指，歐盟貿易專員謝夫喬維奇8日於社交平台X發文稱，中方同意在僅限民用前提下，恢復向歐洲汽車業供應安世半導體相關晶片，並豁免此前因荷方強行接管該中資企業而實施的出口許可要求。他表示，歐方正與中方及荷方保持密切溝通，期盼達成「持久且穩定」的共識框架。

政治網站Politico提到，荷蘭總理史庫夫7日在巴西出席聯合國氣候大會期間透露，中方已通知荷方，將允許安世半導體恢復自中國工廠向荷蘭供應晶片，稱這是荷、德及歐盟委員會合作與中荷外交溝通、中美貿易緩和的成果。

大陸商務部1日宣布，將對符合條件的安世半導體出口予以豁免，並鼓勵遇困企業主動聯繫。隨後，德國汽車零部件供應商包括歐摩威（Aumovio）等，接連申請出口豁免。英國《金融時報》報導，歐摩威已取得豁免，安世晶片出口恢復，該公司客戶包括福斯、Stellantis及BMW。本田汽車與博世集團亦傳出供貨恢復消息。據悉，安世在德、英設廠生產晶圓，封測環節主要在中國完成，占總產量約八成。

《觀察者網》提到，此次危機源於荷蘭政府以「國安」為由，援引自1952年從未啟用的法律，9月30日下令一年內不得調整公司資產與治理架構。美國則於9月29日發布「50%穿透性規則」，對聞泰科技等中資持股企業追加出口限制，荷方隨後行動，被指與美方協調。10月30日，中美宣布互相暫停相關出口管制一年。美方「暫停穿透規則」後，「荷方立場陷入尷尬」。

香港大學地緣政治分析師菲格羅亞指，荷蘭行動的「必要性」，已被美國總統川普一句話推翻。「荷蘭正面臨著法律一致性、政治可信度以及產業存續的多重複雜困境。」

荷蘭經濟事務部長卡雷曼斯6日改口稱，荷蘭歡迎中國允許恢復供貨，並稱與中美協議一致。相信大陸供應至歐洲和世界其他地區的晶片將在未來幾天送達安世的客戶手中。不過，彭博引述消息人士指，荷方準備暫停奪取安世控制權，但以中國恢復出口為前提。

大陸商務部8日稱，尚未看到荷方停止侵權與穩定供應鏈的實際行動，重申全球半導體供應鏈混亂的根源在荷方，敦促其提出具體方案並採取實質行動，停止以行政手段干預企業運作，並確認同意荷方派員赴華磋商。