習近平視察廣東 促十五五挑大梁

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中共中央總書記習近平七日在廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮考察當地金柚種植情況。新華社
中共中央總書記習近平七日在廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮考察當地金柚種植情況。新華社

中共總書記習近平在海南出席航母福建艦入列儀式後，轉往廣東視察。在年底到來之際，他要求廣東「努力完成全年目標任務」，並強調廣東作為經濟大省和發達地區，在編制「十五五規畫」時要體現「挑大梁」的責任擔當。

廣東是大陸第一經濟大省、外貿大省，對拉動全國經濟數據至關重要，去年廣東全省ＧＤＰ為人民幣十四點一六兆元（約合台幣六十三點七兆元），占大陸總量的百分之十點五。

大陸今年初設定全年經濟增長目標為「百分之五左右」，據大陸國家統計局，今年第一季大陸經濟增長率百分之五點四，第二季為五點二，第三季四點八，呈節節下滑趨勢，累計前三季增長率則為五點二。當中廣東受美國關稅戰衝擊較大，該省今年前三季經濟增長率僅為百分之四點一，未及全年預定的百分之五目標線。

新華社報導，習近平於七日至八日在廣東省考察調研。習近平要求，現在到年底還有一個多月時間，廣東要精準落實黨中央決策部署，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，全面落實各項惠民政策，做好安全生產和維護穩定工作，努力完成全年目標任務。

他說，廣東作為經濟大省和發達地區，在編制「十五五規畫」時要有高站位、大格局，「體現走在前、作示範、挑大梁的責任擔當」。

習近平表示，廣東增創新優勢、實現新突破，必須大力弘揚改革開放精神、特區精神，要堅持有效市場和有為政府相結合，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。著眼發展新質生產力，建設具有國際競爭力的現代化產業體系。

針對粵港澳大灣區建設，習近平指出，要錨定建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群的目標，深化粵港澳合作，加強科技創新合作和基礎設施互聯互通，推進規則機制「軟連通」。廣東要發揮主力軍和火車頭作用，充分調動各方面積極性主動性創造性，發揮廣大企業、專業服務機構、高校、科研機構和各類人才的作用。

大陸已宣布明年APEC非正式領袖會議在深圳舉行，深圳與周遭各城發展也將促使廣東整體經濟上揚。中共政治局委員兼外長王毅日前表示，即將成為APEC中國大陸「第三城」的深圳正在做好準備，將為世界呈現一次精彩紛呈的盛會。

習近平今天赴廣州主持大陸第十五屆全國運動會開幕式。

習近平 廣東 GDP

全球驚豔！大陸新款人形機器人 「貓步」走路如真人

大陸機器人再有突破，小鵬汽車在2025年11月5日小鵬第七屆科技日上，展示了全新一代人形機器人IRON，這款機器人以高度...

全球央行購金熱潮不減 中國人行連12個月增持黃金

中國人民銀行最新資料顯示，截至10月底，中國黃金儲備達7409萬盎司，月增3萬盎司。這是人行連續第12個月增持黃金

人形機器人跨越規模交付瓶頸？業者指「這個時間點」是關鍵期

目前大陸人形機器人已在一定範圍內應用於表演、交互、展廳導覽等場景，然而要進入工廠實現「大規模交付」仍存在瓶頸，距離真正意...





加快場景培育 大陸聚焦人工智慧等22類開放重點領域

大陸國務院辦公廳日前印發「實施意見」，提出人工智慧、全空間無人體系、生物技術、清潔能源領域、海洋開發等22類場景培育和開...

開闢綜合能源新賽道 大陸國家能源局：支持煤炭跨界新能源

大陸國家能源局發布「指導意見」，提出加快發展礦區光電風電產業、推動礦區用能清潔替代、推進礦區可再生能源供暖製冷、創新礦區...

