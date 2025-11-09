習近平視察廣東 促十五五挑大梁

中共總書記習近平在海南出席航母福建艦入列儀式後，轉往廣東視察。在年底到來之際，他要求廣東「努力完成全年目標任務」，並強調廣東作為經濟大省和發達地區，在編制「十五五規畫」時要體現「挑大梁」的責任擔當。

廣東是大陸第一經濟大省、外貿大省，對拉動全國經濟數據至關重要，去年廣東全省ＧＤＰ為人民幣十四點一六兆元（約合台幣六十三點七兆元），占大陸總量的百分之十點五。

大陸今年初設定全年經濟增長目標為「百分之五左右」，據大陸國家統計局，今年第一季大陸經濟增長率百分之五點四，第二季為五點二，第三季四點八，呈節節下滑趨勢，累計前三季增長率則為五點二。當中廣東受美國關稅戰衝擊較大，該省今年前三季經濟增長率僅為百分之四點一，未及全年預定的百分之五目標線。

新華社報導，習近平於七日至八日在廣東省考察調研。習近平要求，現在到年底還有一個多月時間，廣東要精準落實黨中央決策部署，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，全面落實各項惠民政策，做好安全生產和維護穩定工作，努力完成全年目標任務。

他說，廣東作為經濟大省和發達地區，在編制「十五五規畫」時要有高站位、大格局，「體現走在前、作示範、挑大梁的責任擔當」。

習近平表示，廣東增創新優勢、實現新突破，必須大力弘揚改革開放精神、特區精神，要堅持有效市場和有為政府相結合，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。著眼發展新質生產力，建設具有國際競爭力的現代化產業體系。

針對粵港澳大灣區建設，習近平指出，要錨定建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群的目標，深化粵港澳合作，加強科技創新合作和基礎設施互聯互通，推進規則機制「軟連通」。廣東要發揮主力軍和火車頭作用，充分調動各方面積極性主動性創造性，發揮廣大企業、專業服務機構、高校、科研機構和各類人才的作用。

大陸已宣布明年APEC非正式領袖會議在深圳舉行，深圳與周遭各城發展也將促使廣東整體經濟上揚。中共政治局委員兼外長王毅日前表示，即將成為APEC中國大陸「第三城」的深圳正在做好準備，將為世界呈現一次精彩紛呈的盛會。

習近平今天赴廣州主持大陸第十五屆全國運動會開幕式。