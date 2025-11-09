陸AI專利占全球六成
2025年世界互聯網大會烏鎮峰會日前開幕，會中昨（8）日發布「中國互聯網發展報告2025」和「世界互聯網發展報告2025」藍皮書，報告顯示，大陸已成為全球人工智慧專利最大擁有國，占比達60%。
此外，大陸6G專利申請量約占全球的40.3%，位居全球第一。截至2024年底，大陸數位經濟核心產業增加值占大陸國內生產總值比重達到10.4%。
「中國互聯網發展報告2025」指出，人工智慧在大陸將呈現應用場景快速擴張、用戶滲透持續加深的趨勢，實現從點狀應用到全域賦能的轉變。
中國網絡空間研究院副院長白江表示，數位化轉型和智慧化升級向全產業鏈延伸，大陸工業互聯網核心產業規模逾人民幣1.5兆元。
「世界互聯網發展報告2025」指出，監管治理仍是全球網路空間國際治理核心議題。
