安世風波 荷蘭將派員磋商

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯日前在個人社交媒體帳戶發布，相信大陸供應至歐洲和世界其他地區的晶片將在未來幾天送達安世的客戶手中。

大陸商務部8日指出，截至目前尚未見到荷方在停止侵害大陸企業合法權益和恢復全球半導體供應鏈穩定方面的實際行動。中方同意荷經濟部派員赴中磋商的請求。

大陸商務部新聞發言人指出，中方本著對全球半導體供應鏈穩定與安全的負責任態度，已於1日宣布對符合條件的相關出口予以豁免。並稱中方希望，荷方表態不能只停留在口頭上，應儘快實質性提出建設性方案並採取實際行動，從源頭上迅速且有效恢復全球半導體供應鏈穩定，以及停止用行政手段介入並干涉企業內部事務，推動安世半導體問題早日解決。