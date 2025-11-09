大陸央企攜韓攻鈉離子電池

南韓化學企業LG化學近日表示，公司已與中國石油化工集團有限公司（中國石化）簽署鈉離子電池材料共同開發協議，將合作研發正極與負極材料，推動技術商業化，雙方將面向中國及全球的儲能系統和低速電動車市場。

韓聯社報導，化工巨頭LG化學稱，公司日前與中國石化簽署了鈉離子電池材料聯合開發協議。據協議，雙方將共同開發鈉離子電池的核心材料－正、負極材料，並計劃建構穩定的供應鏈，提升成本競爭力。路透指出，這是中國石化首次進軍新能源與高附加值石化領域。

具體來看，雙方將面向包括大陸在內的全球儲能系統（ESS）及電動汽車（EV）市場，推動鈉離子電池業務多元化發展，並計劃將合作拓展至清潔能源和高附加價值材料等領域。

鈉離子電池相較於鋰離子電池，在資源取得與成本效益方面具有明顯優勢，此外，製造過程不需使用石墨作為負極材料，能大幅減少能耗和碳排放。同時在安全性與充電速度上也有提升，鈉離子電池在低溫條件下的容量保持性更佳，優於磷酸鐵鋰電池，展現強大商業化潛力。