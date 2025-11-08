人形機器人跨越規模交付瓶頸？業者指「這個時間點」是關鍵期

目前大陸人形機器人已在一定範圍內應用於表演、交互、展廳導覽等場景，然而要進入工廠實現「大規模交付」仍存在瓶頸，距離真正意義上的產業化尚有差距。不少大陸業者認為，明年會是人形機器人落地的關鍵一年。對於行業來說，必須要找到一個真正落地的場景，而且該場景是有可複製性，具有一定的規模性。

科創板日報報導，對於人形機器人，優必選副總裁、研究院院長焦繼超焦繼超認為工業場景應該是率先落地，實現全自主地工作。商業場景今年也有一些真正的應用，除了跳舞、表演外，還包括導覽、4S店、展廳的講解等。

焦繼超指出，明年全尺寸的人形在這些場景裡會有更多的應用。在其他的行業裡， 2到3年之後在工業場景才能泛化到一些更複雜的操作。在商業場景類似酒店服務員的角色，因為涉及與人打交道的更複雜場景，這個時間點應該是3-5年。家庭場景則涉及到標準問題和安全問題，進入家庭場景能夠作業的人形機器人，至少需要8-10年左右的時間。

一目科技CEO李智強表示，機器人產業正從本體往更細，更難的方向上探索。「今年的趨勢是手的自由度越來越高、越來越靈活。未來將繼續往上游發展，走向更精細化，技術含量更高的方向，最終形成完整的人形機器人產業鏈。」

在李智強看來，現階段人形機器人的大規模交付仍存在瓶頸，離真正的產業化仍有一段距離。

樂聚智慧董事長冷曉琨則判斷，明年人形機器人在工業領域，將出現採購交付數量過萬的企業。預計在未來五年左右，相關技術將邁過「基本可用」的門檻。「但要真正作為產品進入到我們身邊的話，可能要奔著十來年的過程，涉及到的標準、安全、隱私一系列問題，要比技術問題複雜棘手得多。」