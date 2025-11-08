加快場景培育 大陸聚焦人工智慧等22類開放重點領域

大陸國務院辦公廳日前印發「實施意見」，提出人工智慧、全空間無人體系、生物技術、清潔能源領域、海洋開發等22類場景培育和開放重點領域。

新浪財經報導，「關於加快場景培育和開放推動新場景大規模應用的實施意見」（簡稱「實施意見」）強調，要深入推動場景開放和公平高效配置，協同推進准入、場景、要素改革，發揮場景對制度建設的試驗作用。

新華財經報導，大陸國家發展改革委經濟體制與管理研究所研究室主任、研究員王琛偉認為，透過打造具象化的新場景，讓跨行業、跨領域技術在一個具體場景中深度融合，形成全新的「投資場景」「消費場景」以及全新的業態模式。

在清潔能源領域，實施意見提出，推動清潔能源在鐵路、公交、環衛、重卡、農機、物流等領域開放應用，建設清潔能源車輛運輸走廊，同步佈局能源供給網站，打造清潔能源全產業鏈協同發展應用場景。

氫能是一種重要的清潔能源。南方電網廣東廣州供電局氫能源研究中心副總經理潘軍指出，目前下游應用的氫氣成本還有較大下降空間，透過全產業鏈的協同可以提高整體效率、降低成本，從而促進氫能大規模推廣應用。例如在深遠海可再生能源開發領域，可以透過構建一體化產業鏈，打造可再生能源製取氫氨醇等綠色燃料、海面綠色燃料加注、海島綜合供能等複合場景，形成「綠電—綠氫—行業應用」的閉環生態。

再如，「實施意見」要求，推動海陸空全空間無人體系應用和標準建設，鼓勵打造涵蓋全空間的文旅、政務、物流、衛星服務等應用場景，拓展工業生產、城市規劃建設治理、綜合立體交通、公共服務、安全防護、農業生產等無人體系應用場景。穩妥有序拓展低空經濟等領域應用場景。

北京市长城企業戰略研究所場景創新研究中心主任朱志華提到，全空間無人體系的建設需要對制度、裝備產品、商業模式、基礎設施開展綜合驗證，因此十分需要場景的培育、開放和大規模應用。

從地方實踐看，合肥駱崗公園已建成覆蓋12.7平方公里的全空間無人體系示範場景，實現了無人機、無人車、無人船協同運行，累計安全飛行數千架次，無人車運行里程超過1.3萬公里。

廣東匯天航空航太科技副總裁仇明全表示，堅信隨著科技的進步和場景開放，物流運輸將不再受地面交通束縛，將從「二D平面」發展為「三D立體」，海陸空全空間應用將成為人類生活的新常態。