快訊

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐抓包「一落地就被逮」

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

綠營黨內初選競爭激烈！高雄市長選舉賭盤民調曝光 4人回應這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

開闢綜合能源新賽道 大陸國家能源局：支持煤炭跨界新能源

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家能源局發布「指導意見」，提出加快發展礦區光電風電產業、推動礦區用能清潔替代、推進礦區可再生能源供暖製冷、創新礦區綠色能源開發利用方式、推動煤炭產業鏈延伸與新能源發展協同互促、加強科技創新和人才培育、加大政策協同支持力度七大重點任務。此為示意圖。（圖／取自界面新聞）
大陸國家能源局發布「指導意見」，提出加快發展礦區光電風電產業、推動礦區用能清潔替代、推進礦區可再生能源供暖製冷、創新礦區綠色能源開發利用方式、推動煤炭產業鏈延伸與新能源發展協同互促、加強科技創新和人才培育、加大政策協同支持力度七大重點任務。此為示意圖。（圖／取自界面新聞）

大陸國家能源局發布「指導意見」，提出加快發展礦區光電風電產業、推動礦區用能清潔替代、推進礦區可再生能源供暖製冷、創新礦區綠色能源開發利用方式、推動煤炭產業鏈延伸與新能源發展協同互促、加強科技創新和人才培育、加大政策協同支持力度七大重點任務。

21世紀經濟報導，「關於推進煤炭與新能源融合發展的指導意見」（簡稱「指導意見」）提出，到「十五五」末，煤炭與新能源融合發展取得顯著成效，煤炭礦區光伏風電產業發展模式基本成熟，電能替代和新能源滲透率大幅提高，建設一批清潔低碳礦區，煤炭行業綠色發展動能進一步增強。

「指導意見」提出加快發展礦區光電風電產業。創新「光電+」多元業態發展模式，支持在煤礦複墾區發展光電和農林業種植、畜牧飼養等。

煤炭工業規劃設計研究院研究員曲洋表示，國家能源局公布的「指導意見」，讓特別是對於東中部地區煤炭企業，透過積極探索利用煤炭礦區地上地下空間資源，有規模有效益發展清潔能源，有利於加快培育新產業新業態，實現「第二曲線」增長。

積極發展礦區光電風電、「光電+」等模式，將為企業帶來多方面機遇。曲洋表示，一是能夠盤活閒置資源，充分利用礦區的採煤沉陷區、工業廣場、排土場、複墾區等場地資源，變「廢」為寶，提供清潔能源，創造新收益來源。

二是降低用能成本，「自發自用」模式可顯著降低礦區高耗能生產環節的電力成本。三是持續延展產業價值，「光電+」（如農光互補、漁光互補）可在發電基礎上加上農業、漁業、碳匯收益，實現土地複合利用與生態治理。四是為未來發展新能源產業、佈局綜合能源服務（如微電網、儲能）積累技術、管理和人才基礎。

曲洋認為，礦區發展「光電+」等新模式是煤炭企業立足自身資源條件、邁向綠色綜合能源服務商的「關鍵一招」，同時還需突破土地政策制約，不斷增強技術經濟性，加快創新商業模式。

目前，煤礦的能源消耗仍主要依賴煤電。本次「指導意見」就礦區用能清潔替代明確多個行動路徑。例如加快煤炭生產重點環節電氣化改造，擴大終端用能設備電氣化比例。在有條件的露天煤礦規模化應用電動、氫能礦卡等。

中國能源研究會可再生能源專業委員會副秘書長王衛權指出，核心的制約因素在成本問題。改造工程通常涉及新增投資，例如可能需要配套儲能設施、充電設施，對現有設備進行升級等。「企業會進行成本效益核算，只有在經濟帳算得過來的前提下，企業才會有積極性。因此，成本考量是關鍵。」

再生能源 綠色

延伸閱讀

「外野金手套」台灣隊長陳傑憲再次合體 KYMCO 光陽機車

回響／大樹和山光電板遮蔽農路 高市經發局督促業者拆除支架

獨／高雄大樹和山光電場蓋好蓋滿 農民不滿業者「占用領空權」

雲林湖山水庫可否設光電？議員質詢張麗善 她4字回應了

相關新聞

烏鎮峰會邀齊「杭州6小龍」 大咖首度同台聊AI未來

2025年世界互聯網大會烏鎮峰會7日在浙江烏鎮開幕。今年首度推出「六小龍烏鎮對話」活動，匯聚了DeepSeek、宇樹科技...

安世之亂露曙光？陸商務部：同意荷經濟部派員來華磋商請求

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯日前在個人社交媒體帳戶發布，荷蘭相信大陸供應至歐洲和世界其他地區的晶片將在未來幾天送達安世的客戶。」...

開闢綜合能源新賽道 大陸國家能源局：支持煤炭跨界新能源

大陸國家能源局發布「指導意見」，提出加快發展礦區光電風電產業、推動礦區用能清潔替代、推進礦區可再生能源供暖製冷、創新礦區...

加快場景培育 大陸聚焦人工智慧等22類開放重點領域

大陸國務院辦公廳日前印發「實施意見」，提出人工智慧、全空間無人體系、生物技術、清潔能源領域、海洋開發等22類場景培育和開...

不想再失去自信 劉強東在烏鎮露面 要記者「拍好看些」

許久未在官方活動正式露面的京東主席劉強東，7日出席2025年世界互聯網大會烏鎮峰會。他提到，中國社會物流成本高企導致資源...

漲幅最高700%！記憶體成為比黃金還猛的「理財產品」

記憶體已經取代黃金，成了今年漲得最凶的實體「理財產品」。一位華強北的經銷商表示，現在記憶體產品一天一個價，9月以來一直在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。