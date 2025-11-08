開闢綜合能源新賽道 大陸國家能源局：支持煤炭跨界新能源

大陸國家能源局發布「指導意見」，提出加快發展礦區光電風電產業、推動礦區用能清潔替代、推進礦區可再生能源供暖製冷、創新礦區綠色能源開發利用方式、推動煤炭產業鏈延伸與新能源發展協同互促、加強科技創新和人才培育、加大政策協同支持力度七大重點任務。

21世紀經濟報導，「關於推進煤炭與新能源融合發展的指導意見」（簡稱「指導意見」）提出，到「十五五」末，煤炭與新能源融合發展取得顯著成效，煤炭礦區光伏風電產業發展模式基本成熟，電能替代和新能源滲透率大幅提高，建設一批清潔低碳礦區，煤炭行業綠色發展動能進一步增強。

「指導意見」提出加快發展礦區光電風電產業。創新「光電+」多元業態發展模式，支持在煤礦複墾區發展光電和農林業種植、畜牧飼養等。

煤炭工業規劃設計研究院研究員曲洋表示，國家能源局公布的「指導意見」，讓特別是對於東中部地區煤炭企業，透過積極探索利用煤炭礦區地上地下空間資源，有規模有效益發展清潔能源，有利於加快培育新產業新業態，實現「第二曲線」增長。

積極發展礦區光電風電、「光電+」等模式，將為企業帶來多方面機遇。曲洋表示，一是能夠盤活閒置資源，充分利用礦區的採煤沉陷區、工業廣場、排土場、複墾區等場地資源，變「廢」為寶，提供清潔能源，創造新收益來源。

二是降低用能成本，「自發自用」模式可顯著降低礦區高耗能生產環節的電力成本。三是持續延展產業價值，「光電+」（如農光互補、漁光互補）可在發電基礎上加上農業、漁業、碳匯收益，實現土地複合利用與生態治理。四是為未來發展新能源產業、佈局綜合能源服務（如微電網、儲能）積累技術、管理和人才基礎。

曲洋認為，礦區發展「光電+」等新模式是煤炭企業立足自身資源條件、邁向綠色綜合能源服務商的「關鍵一招」，同時還需突破土地政策制約，不斷增強技術經濟性，加快創新商業模式。

目前，煤礦的能源消耗仍主要依賴煤電。本次「指導意見」就礦區用能清潔替代明確多個行動路徑。例如加快煤炭生產重點環節電氣化改造，擴大終端用能設備電氣化比例。在有條件的露天煤礦規模化應用電動、氫能礦卡等。

中國能源研究會可再生能源專業委員會副秘書長王衛權指出，核心的制約因素在成本問題。改造工程通常涉及新增投資，例如可能需要配套儲能設施、充電設施，對現有設備進行升級等。「企業會進行成本效益核算，只有在經濟帳算得過來的前提下，企業才會有積極性。因此，成本考量是關鍵。」