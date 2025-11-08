快訊

安世之亂露曙光？陸商務部：同意荷經濟部派員來華磋商請求

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為安世半導體，在2021年上海進博會期間，展出相關汽車晶片展位。聯合報資料照片
荷蘭經濟大臣卡雷曼斯日前在個人社交媒體帳戶發布，荷蘭相信大陸供應至歐洲和世界其他地區的晶片將在未來幾天送達安世的客戶。」大陸商務部8日在官網以「新聞發言人就安世半導體問題答記者問」為題指出，截至目前尚未見到荷方在停止侵害大陸企業合法權益和恢復全球半導體供應鏈穩定方面的實際行動。中方同意荷經濟部派員來華磋商的請求。

大陸商務部新聞發言人指出，中方注意到荷蘭經濟大臣卡雷曼斯於11月6日發表的聲明，但截至目前尚未見到荷方在停止侵害大陸企業合法權益和恢復全球半導體供應鏈穩定方面的實際行動。中方本著對全球半導體供應鏈穩定與安全的負責任態度，已於11月1日宣布對符合條件的相關出口予以豁免，而造成當前全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷方。

大陸商務部新聞發言人表示，中方希望，荷方表態不能只停留在口頭上，應儘快實質性提出建設性方案並採取實際行動，從源頭上迅速且有效恢復全球半導體供應鏈穩定，以及停止用行政手段介入並干涉企業內部事務，推動安世半導體問題早日解決。中方同意荷經濟部派員來華磋商的請求。

卡雷曼斯在6日的聲明中說，荷蘭已獲悉中國和美國最近達成的「貿易和經濟協議」，並歡迎中國宣布將恢復從Nexperia在中國的工廠供貨，從而恢復這些關鍵傳統芯片在全球範圍內的關鍵供應。這與中國商務部向歐盟委員會提供的信息也一致。

他並表示，鑑於荷蘭與中國政府的會談富有建設性，荷蘭相信，未來幾天內，來自中國的晶片將能夠順利運抵歐洲及世界其他地區，滿足Nexperia客戶的需求。荷蘭將密切關注並支持事態發展，並在必要時採取相應措施。

聲明中最後表示，此外，荷蘭將繼續與中國當局保持密切聯繫，並將在此事上與歐盟委員會和國際夥伴密切協調。

