快訊

北市公車撞上施工告示牌！車上1大2小送往台大醫院

金門醫院驚傳打錯疫苗！1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

葛萊美入圍名單揭曉！ROSÉ入圍3大獎　對尬女神卡卡搶年度歌曲

漲幅最高700%！記憶體成為比黃金還猛的「理財產品」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。路透
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。路透

記憶體已經取代黃金，成了今年漲得最凶的實體「理財產品」。一位華強北的經銷商表示，現在記憶體產品一天一個價，9月以來一直在漲。有研究機構發現，今年以來，DDR4的出廠價最高暴漲超過700%。甚至有人在社交媒體上呼籲：「現在囤記憶體條，2年以後能暴富。」

新浪財經報導，這位經銷商提供了一組價格數據，7日全新三星1TB固態硬碟報價人民幣650元（新台幣2665元），過去一個月翻了一倍；主流消費級記憶體條、16G的三星DDR4報價人民幣420元（新台幣1722元）且貨量極少，而兩個月前是人民幣200元（新台幣820元）左右。

消費級配件漲得猛，自然很快就影響了消費者的錢包。首當其衝的，是準備趁雙十一換手機的消費者。10到11月本是秋季新品發布季，但很多人發現，今年的新手機較上一代集體漲價人民幣200到500元（新台幣820元到）。

其中，大記憶體機型漲價更猛，iPhone 17 Pro Max的2TB版本比1TB價格高出人民幣4000元；安卓機256G和512G版本的差價也普遍達到人民幣500到600元。

小米董事長雷軍在微博表示，「記憶體漲價實在太多」。iQOO副總裁羅鋒指出，「此次存儲漲價已直接影響到定價策略。」

感覺被「刺」的還有準備換電腦的消費者。有「裝機黨」表示，9月初配的主機，花人民幣700元買了記憶體條，兩個月後發現已經漲到人民幣1500元。而本打算蹲雙十一好價的「等等黨」則是悔不當初。甚至有人在社交媒體上呼籲：「現在囤記憶體條，2年以後能暴富。」

有分析師表示，記憶體件約占手機硬體成本的10%到20%，以目前存儲的漲價速度，手機普遍漲個人民幣幾百元是無法避免的。

實體資產「坐地起價」，反映未來預期的股市更是一路飛漲。今年，美股存儲龍頭晟碟股價已經漲超300%，希捷科技漲超200%，威騰電子、美光漲超180%；A股存儲晶片概念已漲超60%。

摩根士丹利在近期一份研報裡判斷，AI驅動下記憶體行業供需失衡加劇，預計將開啟持續數年的「超級周期」，到2027年全球記憶體市場規模將向3000億美元邁進，記憶體晶片行業或正迎來新一輪產業周期的起點。

iPhone 17 Pro

延伸閱讀

買房一年竟暴富？老翁想造泳池喜獲「天降大禮包」 爽抱走2500萬

中國大陸央行連12個月買黃金 全球央行購金熱潮不減

台股11月首周收黑 法人建議年底前布局聚焦中長線趨勢股

創見：記憶體缺貨30年來最嚴重 11月Flash漲價5成

相關新聞

陸公告10日起暫停稀土等六項出口管制 並恢復美大豆、原木進口

大陸海關總署11月7日發佈公告稱，將於下星期一即11月10日恢復3家美國企業大豆輸華資質。在另一項公告中，大陸海關總統也...

漲幅最高700%！記憶體成為比黃金還猛的「理財產品」

記憶體已經取代黃金，成了今年漲得最凶的實體「理財產品」。一位華強北的經銷商表示，現在記憶體產品一天一個價，9月以來一直在...

特斯拉Cybercab亮相上海進博會 明年第2季計畫量產

被特斯拉執行長馬斯克寄予厚望的Cybercab自動駕駛計程車的亞太地區首次亮相，選在上海第八屆進博會，特斯拉Cyberc...

小紅書拿下支付牌照 大廠支付競爭再起

大陸生活興趣APP「小紅書」旗下的寧智信息，已成為東方支付的100%控股股東，這代表小紅書獲得該張支付牌照。不僅是小紅書...

歐摩威已獲安世中國出貨 多家車企、供應商據稱亦已獲出口豁免

據英國《金融時報》7日報導，德國汽車零件供應商歐摩威（Aumovio）方面透露，在該公司取得中方出口管制豁免後，來自中國...

避免爛尾樓 陸地方推成屋銷售

陸今年來包括湖南平江縣、河南信陽、湖北荊門、湖南邵陽等地相繼推動現房（成屋）銷售，讓購房者所見即所得，避免爛尾樓問題，根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。