中國央行調查：預期房價上漲民眾連2季不足10%

中央社／ 台北8日電

根據中國人民銀行（中國央行）發布2025年第3季「城鎮儲戶問卷調查報告」顯示，預期房價上漲的中國民眾連續2季不足10%，當前中國民眾對房價預期已跌至2019年以來最低點。

「城鎮儲戶問卷調查」是中國人民銀行1999年起建立的一項季度調查。每季在全國50個（大、中、小）調查城市、400個銀行網點各隨機抽取50名儲戶，全國共2萬名儲戶作為調查對象。調查內容包括儲戶對經濟運行的整體判斷、儲蓄及負債、消費情況。

中國訊息平台「樂居買房」刊文梳理了2019年第1季至2025年第3季的調查數據。2025年第3季的調查結果顯示，對下季房價的預期，有9.1%的民眾預期「上漲」，55.6%的民眾預期「基本不變」，23.5%的民眾預期「下降」，11.8%的民眾「看不準」。

2025年第2季，對下季房價的預期，有8.9%的民眾預期「上漲」，這也是2019年以來首次預期「上漲」的民眾占比跌破10%，也顯示2025年已連續2季中國民眾對下季房價預期「上漲」的人數不足10%。

2025年第2季有21.7%的民眾預期下季房價「下降」，第3季升至23.5%。這顯示預期下季房價「下降」的人數占比增長幅度，高於預期「上漲」的人數占比，說明第3季市場信心仍在下滑。

文章表示，從目前來看，市場信心已明顯進入低位，修復信心仍是當前重要任務。

中國央行的調查又顯示，2025年第3季，傾向於「更多消費」的居民占19.2%，比上季低4.1個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民占62.3%，比上季低1.5個百分點；而傾向於「更多投資」的居民占18.5%，比上季高5.6個百分點，且明顯高於近2年水平。

調查又顯示，2025年前3季，在未來3個月準備增加的支出項目中，民眾選擇的前5位依次為：旅遊（31.6%）、教育（31.5%）、醫療保健（26.1%）、社交文化和娛樂支出（21.9%）、大額商品（18.7%）。而在2022年第1季之前，「購房」長期保持在居民選擇的前4水平。

文章表示，從數據和趨勢變化來看，當前中國民眾的投資意願有所上升，但購房意願明顯下降，主要原因之一是對房地產市場的信心不足。

房地產

