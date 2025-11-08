快訊

特斯拉Cybercab亮相上海進博會 明年第2季計畫量產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
特斯拉Cybercab亮相上海進博會。21世紀經濟報導
特斯拉Cybercab亮相上海進博會。21世紀經濟報導

特斯拉執行長馬斯克寄予厚望的Cybercab自動駕駛計程車的亞太地區首次亮相，選在上海第八屆進博會，特斯拉Cybercab計畫在2026年第2季啟動量產，並且將服務於特斯拉Robotaxi無人駕駛網約車車隊。

21世紀經濟報導，Tesla Cybercab通體金色外觀。為配合無人營運場景，其還配備了無線充電技術與機械臂自動清潔功能，為規模化落地做好準備。

Cybercab沒有方向盤、踏板，採用Tesla Vision視覺處理系統+端到端神經網路的自動駕駛方案，無需使用雷射雷達等價格昂貴的硬體設備，就可以實現無人駕駛。該車型抓住的是92%的出行場景為1到2人的需求，採用兩座設計，搭配超大後備箱的佈局，既可以滿足大部分打車的場景，還可以成為城市間的小型貨運工具。

特斯拉Robotaxi業務已於2025年6月在德州奧斯丁開始營運，目前營運車輛全部採用在售Model Y車型。特斯拉已三次拓展營運範圍，並預計年底前將在內華達州、佛羅里達州和亞利桑那州開展營運。目前Robotaxi在奧斯丁累計里程超過40萬公里，在加州灣區累計里程超過160萬公里。

馬斯克表示，未來數月內，Robotaxi將取消安全駕駛員。特斯拉對Robotaxi的部署工作高度謹慎，預計2025年底前將在8至10個市區開展無人駕駛計程車運營。

與Cybercab同台展出的還有兩台特斯拉人形機器人。特斯拉人形機器人Tesla Bot與電動車技術同源，共享攝影機、三電技術以及端到端神經網路技術；同時，車輛積累的超大規模視覺資料，也為機器人訓練提供源源不斷的素材。

特斯拉正在安裝人形機器人生產線，預計將於2026年年底啟動生產，2030年實現年產100萬台的產能目標。第三代人形機器人將在2026年第1季發布。

本次展會還展示了特斯拉太陽能屋頂Solar Roof、Powerwall家用儲能系統、V4超級充電樁、Cybervault充電樁在內的多場景能源產品及Megapack商用儲能系統示意圖。其中，由於上海儲能超級工廠產能的持續爬產及 Powerwall 家用儲能系統裝機量創紀錄，2025年第3季特斯拉儲能產品裝機量達到12.5吉瓦時，創下歷史新高。

特斯拉 Robotaxi 人形機器人

特斯拉Cybercab亮相上海進博會 明年第2季計畫量產

