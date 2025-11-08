陸公告10日起暫停稀土等六項出口管制 並恢復美大豆、原木進口

快訊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
陸公告恢復三家美大豆商輸陸資質。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）
大陸海關總署11月7日發佈公告稱，將於下星期一即11月10日恢復3家美國企業大豆輸華資質。在另一項公告中，大陸海關總統也廢止了原來暫停進口美國原木的公告，也自11月10日起恢復進口。大陸商務部也與大陸海關總署聯合公告，自11月10日暫停實施10月9日公告的稀土、超硬材料與鋰電池等嚴厲出口管制措施。

大陸海關總署在恢復三家美企大豆資質的公告中稱，「基於對美方整改措施的評估結果，依據我國相關法律法規及國際植物檢疫措施標準，海關總署決定廢止海關總署2025年第30號公告（關於暫停美國CHS Inc.等3家企業大豆輸華資質的公告），自2025年11月10日起恢復CHS Inc.等3家企業大輸華資質。」

而在此前，該署已先做出另一項公告，公告稱，「基於對美方整改措施的評估結果，依據我國相關法律法規及國際植物檢疫措施標準，海關總署決定廢止海關總署2025年第29號公告（關於暫停進口美國原木的公告）。本公告自2025年11月10日起施行。」

而昨傍晚，大陸商務部也與大陸海關總署聯合頒布2025年第70號公告，公布暫停實施商務部、海關總署公告2025年第55號、56號、57號、58號及商務部公告2025年第61號、62號的決定。

公告中稱，經批准，自即日起至2026年11月10日，商務部、海關總署公告2025年第55號、56號、57號、58號，及商務部公告2025年第61號、62號暫停實施。

此一公告中涉及的是10月9日一併提出的關於超硬材料、稀土及其設備與技術，與鋰電池、石墨負極材料的多項最嚴厲出口管制措施，而這一出口管制措施如同停止自美進口大豆一般，都在美國總統川普與大陸國家主席習近平在韓國釜山機場的會晤中，達成暫停一年的共識協議。

其中第55號公告涉及「對超硬材料相關物項實施出口管制」；第56號為「對部分稀土設備和原輔料相關物項實施出口管制」；第57號公告則是「對部分中重稀土相關物項實施出口管制」；第58號公告為「對鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制」；第61號公告為「對境外相關稀土物項實施出口管制」；第62號為「對稀土相關技術實施出口管制」。

